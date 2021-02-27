Полузащитник «Тоттенхэма» и сборной Англии Деле Алли расстался с девушкой – моделью Мае Руби. Пара была вместе с 2016 года, но разорвала отношения из-за поведения футболиста.

По мнению общих друзей, причиной расставания стало чрезмерное увлечение Алли игрой в Fortnite. «Их отношения были бурными, но теперь, кажется, с ними покончено. Руби грустно, но она решила заботиться о себе», – заявил один из знакомых пары The Sun.