Полузащитник «Тоттенхэма» и сборной Англии Деле Алли расстался с девушкой – моделью Мае Руби. Пара была вместе с 2016 года, но разорвала отношения из-за поведения футболиста.

По мнению общих друзей, причиной расставания стало чрезмерное увлечение Алли игрой в Fortnite. «Их отношения были бурными, но теперь, кажется, с ними покончено. Руби грустно, но она решила заботиться о себе», – заявил один из знакомых пары The Sun.

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  • На счету 24-летнего Алли 3 гола и 4 ассиста в 17 матчах этого сезона.
  • Летом у англичанина был шанс уехать из «Тоттенхэма» в «ПСЖ», но сделка сорвалась.

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