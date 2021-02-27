Полузащитник «Тоттенхэма» и сборной Англии Деле Алли расстался с девушкой – моделью Мае Руби. Пара была вместе с 2016 года, но разорвала отношения из-за поведения футболиста.
По мнению общих друзей, причиной расставания стало чрезмерное увлечение Алли игрой в Fortnite. «Их отношения были бурными, но теперь, кажется, с ними покончено. Руби грустно, но она решила заботиться о себе», – заявил один из знакомых пары The Sun.
Лига Европы УЕФА
В Европе нашествие голов через себя. Кто лучше – Алли или Жиру?
- На счету 24-летнего Алли 3 гола и 4 ассиста в 17 матчах этого сезона.
- Летом у англичанина был шанс уехать из «Тоттенхэма» в «ПСЖ», но сделка сорвалась.
Трансферы
«ПСЖ» вербует Алли, «Ливерпуль» гоняется за аргентинцем из Серии А
Чемпионат Англии
«Тоттенхэм» может выменять Бэйла на Алли (The Telegraph)