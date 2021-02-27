Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп снялся в рекламе батончиков «Сникерс». По сюжету ролика немецкий специалист превращается в девушку.

Клопп играет в настольный футбол и высказывает недовольство схемой, по которой расставлены игроки. После криков тренера ему предлагают съесть «Сникерс». Утолив голод, специалист превращается в спокойную даму.

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24/02/2021 В 13:37
  • «Ливерпуль» идет на шестом месте в таблице АПЛ. Клуб проиграл четыре матча подряд в национальном чемпионате.
  • В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов команда Клоппа обыграла «Лейпциг» со счетом 2:0.

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