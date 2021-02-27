Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп снялся в рекламе батончиков «Сникерс». По сюжету ролика немецкий специалист превращается в девушку.

Клопп играет в настольный футбол и высказывает недовольство схемой, по которой расставлены игроки. После криков тренера ему предлагают съесть «Сникерс». Утолив голод, специалист превращается в спокойную даму.