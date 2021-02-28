В феврале 2021-го Ромелу Лукаку – король Италии и Европы. Бельгийский таран отстает в списке самых результативных звезд чемпионата только от Криштиану Роналду (17 мячей против 19), наслаждается любовью одноклубников и ведет «нерадзурри» к первому титулу за 11 лет. Медиа называют нападающего двигателем «Интера», хвалят за самоотверженность и отсутствие эгоизма. Антонио Конте уважает Лукаку, а футболист относится к коучу как ко второму отцу.

«Тренер сделал меня лучше во всех смыслах, – признается Ромелу. – Благодаря ему я понял, кто я, а это самое основное. С первой тренировки я знал, что он и «Интер» были лучшим выбором. Я выкладываюсь по полной и мечтаю о трофеях». Даже поведение Лукаку во время интервью изменилось: он чувствует себя увереннее, чаще улыбается и ведет себя более раскрепощенно, чем два года назад.

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Ромелу Лукаку и Антонио Конте в «Интере» Фото: Getty Images

Тогда бельгиец погрузился в себя из-за трудностей в «Манчестер Юнайтед». Сменивший Жозе Моуринью Уле-Гуннар Сульшер предпочитал Маркуса Рэшфорда, Антони Марсьяля и Джесси Лингарда, а Лукаку отошел на второй план. После трансфера из «Эвертона» его карьера развивалась слишком стремительно: от дубля в дебютном матче на «Олд Траффорд» против «Вест Хэма» и статуса главного нападающего топ-клуба до почти полного забвения и насмешек.

Моуринью ценил Лукаку за самоотдачу и готовность отказаться от личных амбиций ради команды. Эти качества мотивировали Особенного перехватить Ромелу у Конте – тот еще в чемпионском «Челси» планировал заполучить бельгийца. В семи первых турах сезона-2017/18 новичок забил за «МЮ» семь мячей, а команда билась за лидерство в таблице с могучим «Ман Сити». Лукаку сменил получившего тяжелую травму Златана Ибрагимовича: доминировал на втором этаже, откликался на закидушки Поля Погба и отрабатывал в обороне.

Той же осенью Моуринью раскритиковал болельщиков за слабую поддержку бельгийца – тренер посчитал, что фанаты недостаточно ценят его вклад в прогресс последних месяцев. «Моя работа в том, чтобы защищать игроков, когда они этого заслуживают, – сказал Жозе. – Ромелу – один из неприкасаемых в том смысле, что все должны его уважать. Его вклад не определяется одним голом, ударом в штангу или качественным сейвом вратаря соперника. Он приносит фантастическую пользу, потому что задача нападающего – не только забивать».

Жозе Моуринью и Ромелу Лукаку в «Манчестер Юнайтед» Фото: Getty Images

Несмотря на элитную статистику и хорошие отношения с тренером уже в дебютном сезоне на «Олд Траффорд», Лукаку получил кардинально противоположные оценки от зрителей и экспертов. Одни соглашались с Моуринью: Ромелу помогал «МЮ» не только голами, умно двигался, освобождал зоны для партнеров и носился от штрафной до штрафной. Другие указывали на слабые показатели в матчах против топ-соперников: за год нападающий забил в матчах против «Ливерпуля», «Ман Сити», «Челси», «Арсенала» и «Тоттенхэма» всего один мяч.

Над Лукаку насмехались за слабую технику, неповоротливость и лишний вес. По одной из версий, ему мешала лишняя мышечная масса. Из-за нелепых обработок мяча и неудачных финтов бельгиец превратился в объект шуток и мемов для своих и чужих фанатов. Если он выдавал качественный перфоманс, участвовал в голевых атаках и оттягивался в глубину для розыгрыша, критики в первую очередь обращали внимание на отсутствие голов. Когда Лукаку забивал, хейтеры, наоборот, игнорировали его результативность и казнили за странноватый дриблинг.

Под руководством Моуринью Лукаку оставался неприкасаемым, несмотря на недостатки и общественное мнение. Жозе разделил раздевалку «МЮ» на преданных воинов и слабохарактерных предателей – бельгиец оказался в числе первых. Однако летом и осенью 2018-го пошатнулись позиции самого португальца. Моуринью поссорился с руководством из-за слабой трансферной кампании, демонстративно настраивал болельщиков против директоров и намекал на отсутствие поддержки.

Результаты тоже испортились. По сравнению с прошлым сезоном, когда «Юнайтед» финишировал вторым, команда набрала 26 очков в 17 турах и окопалась на шестой строчке. Игроки поддались унынию – многих больше не вдохновляла агрессивная мотивация Моуринью. Тренера добило катастрофическое поражение от «Ливерпуля» 15 декабря (1:3). Контракт с Особенным разорвали, исполняющим обязанности позвали Сульшера, а Лукаку оказался без покровителя.

Результативность Ромелу снизилась, как и у всей команды, но его больше остальных обвиняли в отсутствии харизмы и лидерских качеств. Внутри Лукаку зрела обида: даже когда он сделал дубль на «Парк де Пренс» и помог «МЮ» вытащить безнадежное противостояние с «ПСЖ» в 1/8 финала ЛЧ, внимание досталось не ему, а реализовавшему решающий пенальти Рэшфорду.

Постепенно у Ромелу испортились отношения не только с болельщиками, но и с клубом. В медиа появлялись новости о том, что «МЮ» хочет избавиться от провалившего сезон бельгийца, а тот считал, что руководство не защищает его от слухов и не поддерживает в трудный момент. Лукаку пошел в ответное наступление. Уже в апреле агент нападающего Федерико Пасторелло намекнул, что его клиент заинтересован в трансфере: «Ромелу любит разный футбол и разную культуру. Ему нравится Серия А, он следил за ней в детстве».

«Играть в Серии А – это моя мечта, – подтвердил Лукаку. – Надеюсь, что она сбудется рано или поздно, даже если сейчас я сосредоточен на «Юнайтед». Скоро уже невозможно было разобраться: это клуб сливает инсайды о продаже игрока или Лукаку призывает потенциальных покупателей действовать активнее. В последний день сезона, когда уставший «Юнайтед» влетел аутсайдеру «Кардиффу», Ромелу в очередной раз разъярил фанатов. Вместо благодарности за поддержку и извинений за неудачный год футболист рассказал, как высоко оценивает способности Антонио Конте.

«Я считаю его лучшим тренером в мире, – рассуждал Лукаку, хотя на тот момент еще не выступал под руководством итальянца. – Я уже принял решение насчет будущего, но не могу разглашать его, поскольку у меня контракт с «Манчестер Юнайтед». Бельгиец подробно проанализировал прогресс итальянского футбола, имиджевый трансфер Криштиану Роналду в «Ювентус» и возвращение топ-клубов Серии А на прежние позиции в Европе. Ромелу искренне мечтал о переезде на континент и больше не прикидывался патриотом «МЮ».

В межсезонье ситуация усугубилась – футболист, который при Моуринью считался образцом скромности и профессионализма, плел интриги и практически силой добивался трансфера в «Интер». В начале августа, когда «МЮ» вел переговоры о возможной сделке с «нерадзурри» и «Ювентусом», бельгиец не присоединился к остальной команде на сборах. Оказалось, что он набирает форму в составе родного «Андерлехта», лишь бы не возвращаться в «Манчестер». «Красные дьяволы» не прокомментировали саботаж, но по информации английских медиа, Лукаку не получал разрешения тренироваться в составе другого клуба.

«С марта он ясно дал понять, что хочет покинуть «МЮ», – подтвердил эксперт по бельгийскому футболу Кристоф Террье. – Он хотел уйти с тех пор, как Сульшер получил постоянный контракт. У него не было уверенности, которую придавал ему Моуринью. Именно Жозе убедил его перейти в «Юнайтед», а не в клуб его детства «Челси». Дополнительной мотивацией отправиться в Серию А для Ромелу выступил брат Жордан, который тогда играл за «Лацио».

Кульминацией противостояния нападающего с «Манчестером» стал слив данных о скоростных показателях игроков. Лукаку так бесили обвинения в медлительности и неповоротливости, что он выложил в инстаграме информацию о забегах одноклубников на предсезонке в Перте. Оказалось, что Ромелу – второй по скорости после Диогу Далота, а худшие результаты показали Хуан Мата и Люк Шоу. Бельгиец удалил пост, но после такой выходки обратного пути не осталось: захоти он остаться, эту мелкую подлость Лукаку все равно не простили бы.

Несколько дней спустя «Интер» и «МЮ» согласовали трансфер: итальянцы выложили 74 млн евро за нападающего мечты Конте, англичане почти без потерь расстались с разочаровавшимся скандалистом. Сульшер даже не купил Лукаку замену – тренер невысоко оценивал вклад бельгийца и не сомневался, что Рэшфорд и Марсьяль легко его заменят. Уже через несколько дней мучения в «Манчестере» превратились для Ромелу в неприятное воспоминание. В Милане он восхищал преданностью и трудолюбием, завоевывал любовь фанатов страстными интервью. На этот раз никто не смеялся над ним за потери и не критиковал за слабый характер.

Однако даже после переезда Лукаку не удержался и поддел «Юнайтед». Бельгиец поблагодарил Сульшера, который не препятствовал его уходу, но одновременно объяснил, почему обиделся на клуб: «Я часто чувствовал себя недостаточно защищенным. Ходило много слухов, что я не нужен «МЮ», но никто не выступил с опровержением. Мы пообщались, и я сказал, что нам лучше расстаться. Мне хотелось, чтобы они сказали, что у меня есть шанс побороться за место в составе, но этого не случилось. Я видел все дерьмо в медиа, но его сливали не я и не мой агент. Они считали нас идиотами, но это не так. Мы знали, кто сливает информацию. Тогда я решил, что нужно уйти».

Формально Лукаку покинул «Юнайтед» без скандала, но неприятный осадок от двух лет в клубе и обида за безразличие сохранились. Каждая из сторон считает виноватой другую: болельщики разочаровались в Ромелу за мелочность и слабоволие, футболист чувствовал себя как в тюрьме и открыто обвинял боссов в предательстве. «МЮ» не развалился без Лукаку и идет в топ-4, а бельгиец раскрылся в «Интере» и наслаждается любимым чемпионатом. Теперь он настолько уверен в себе, что открыто лезет даже на бывшего одноклубника и ментора Ибрагимовича.

В августе 2017-го от Лукаку ждали на «Олд Траффорд» подвигов и титулов, в августе 2019-го его ненавидели и гнали из клуба. К февралю 2021-го между «красными дьяволами» и несостоявшимся бомбардиром остались лишь холодное безразличие и смутные воспоминания о несбывшихся надеждах.

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