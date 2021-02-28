«Ливерпуль» готов рассмотреть кандидатуру легенды клуба Стивена Джеррарда на замену Юргену Клоппу.
Боссы мерсисайдцев обеспокоены тем, что летом 2021 года Клопп может перейти на работу в сборную Германии, заменив после Евро Йоахима Лёва. Источники Mirror сообщают, что Юргену будет сложно отказаться от предложения Немецкого футбольного союза.
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Поэтому руководство «Ливерпуля» пристально следит за успехами 40-летнего Джеррарда в шотландском «Рейнджерс». «Есть большая уверенность, что он сменит Клоппа, учитывая его легендарную историю в клубе», – говорится в первоисточнике.
- «Рейнджерс» почти обеспечили чемпионский титул после девятилетнего господства «Селтика».
- «Ливерпуль», завоевав чемпионство в сезоне-2019/20, проводит следующий год неудачно – после 25 матчей команда Клоппа идет только шестой.
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