Боссы мерсисайдцев обеспокоены тем, что летом 2021 года Клопп может перейти на работу в сборную Германии, заменив после Евро Йоахима Лёва. Источники Mirror сообщают, что Юргену будет сложно отказаться от предложения Немецкого футбольного союза.