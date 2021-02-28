Последние три месяца для нападающего «Челси» Тимо Вернера выдались невероятно сложными: немец не забивал в АПЛ 14 матчей подряд и прервал голевую засуху лишь в середине февраля в игре против «Ньюкасла».

Плохая форма Вернера наложилась на серию неудачных результатов «Челси», что привело к отставке главного тренера клуба Фрэнка Лэмпарда. В интервью накануне матча с «МЮ» 24-летний форвард признался, что чувствует вину за увольнение легенды «синих».

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«Период, когда я не забивал, стал худшим временем в моей карьере, потому что я никогда не упускал столько голевых моментов и не оставался без забитых мячей настолько долго. Я рад, что безголевая серия закончилась, и я наконец отличился. Без этого чувства было трудно.

Когда ты становишься нападающим в столь большом клубе, то чувствуешь себя немного виноватым из-за того, что упускаешь так много моментов. Перед клубом, перед тренером, но также и перед самим собой, потому что я хочу забивать как можно чаще.

Конечно, если бы я забил четыре или пять голов, может быть, отставки тренера не случилось бы, так как мы, возможно, выиграли бы еще две или три игры. Но вы не можете слишком часто думать о прошлом, ведь впереди нас ждет слишком много матчей.

Прошлое было таким, и, конечно, я чувствую себя немного виноватым за это, но жизнь продолжается. Нас ждет много больших матчей в следующие несколько недель, и мы с нетерпением ждем новые испытания, особенно после прихода нового менеджера», – заявил Вернер в интервью Sky Sports.

Вернер забил 10 мячей в 34 матчах в первом сезоне в английском клубе.

После назначения Тухеля немецкий форвард забил один мяч и трижды ассистировал в Премьер-лиге.

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