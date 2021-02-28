В перерыве матча между «Челси» и «МЮ» режиссер выхватил кадром разминку Риса Джеймса. Фулбека «синих» усердно вводили в курс тактических дел: сначала ассистент, а затем и Томас Тухель.

Детальная подготовка не несла в себе ничего удивительного. Главный матч тура в АПЛ был пресыщен тактикой – логично, что в таких условиях он закончился нулями и мизером моментов.

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Обе команды выбили главные достижения матча в области защиты. «Челси» и «МЮ» придумали, как эффективно заглушить друг друга.

В первом тайме Уле-Гуннар Сульшер направил систему на то, чтобы лишить соперника преимущества в первой линии. С переходом на новую схему «Челси» получил трех игроков на старте владения. Как правило, это дарит «синим» численное большинство на первом этапе выхода из обороны.

«МЮ» решил эту проблему с помощью фланговых полузащитников. Эти роли отыгрывали Маркус Рэшфорд и Дэниел Джеймс. Они поддавливали Сесара Аспиликуэту и Антонио Рюдигера, пока Мэйсон Гринвуд контролировал Андреаса Кристенсена, а два других атакующих полузащитника сдерживали Матео Ковачича и Н’Голо Канте.

Пример того, как работал прессинг «МЮ». Джеймс выбежал на Рюдигера. Бруну и Рэшфорд остались контролировать Ковачича и Канте. Гринвуд сохранил позицию возле Кристенсена. Фото: Other Agency

Такая концепция прессинга сильно ударила по выходу «Челси» на чужую половину. Ослабило «синих» и отсутствие Джорджиньо. Без него команда Тухеля получила нетипичное сочетание в центре. Если обычно «Челси» располагает двумя плеймейкерами в этой зоне (Джорджиньо и Ковачичем), то теперь команда осталась лишь с одним созидателем.

Канте чаще открывался и принимал мяч в стороне. В центральном канале в основном работал Ковачич. С одной стороны, такая диспозиция не выключила Н’Голо из атаки «Челси». Канте стал лучшим в команде по xGBuildup – это опасность моментов, в которых игрок поучаствовал без ударов и передач под удар. С другой, «Челси» больше привык к двум игрокам в центральной зоне. Это отразилось на доле атак, которые «синие» провели по этому каналу – всего 22%.

В трудных атакующих условиях «Челси» тоже сосредоточился на обороне. До перерыва команда Тухеля защищалась по схеме 4-1-4-1. Она позволяла контролировать Фреда и Скотта Мактомини.

Схема 4-1-4-1 в защите «Челси». Ковачич и Зиех сдерживают Мактомини и Фреда. Фото: Other Agency

Прессинг «Челси» был направлен на то, чтобы «МЮ» как можно чаще доводил мяч до Аарона Уан-Биссаки. Оливье Жиру давил на Виктора Линделёфа. Из-за этого шведу было неудобно продвигать владение. Он пасовал ближайшему фулбеку – то есть Уан-Биссаке. Того накрывал Мэйсон Маунт.

В этих условиях «МЮ» стал зависим от двух инструментов для выхода из обороны. Первый – рывки Харри Магуайра. Капитан «Юнайтед» подхватывал мяч и атаковал зону между Каллумом Хадсоном-Одои и Хакимом Зиехом: первый сдерживал Люка Шоу или Рэшфорда, второй – ближайшего опорника. Правда, Магуайр открыл эту опцию только после 25-й минуты.

Рывок Магуайра. Харри пользуется тем, что Жиру не переключился после прессинга Линделёфа, а Зиех, Канте и Хадсон-Одои заняты другими игроками. Фото: Other Agency

Другой инструмент Сульшера состоял в смещениях Гринвуда. Форвард «МЮ» открывался вглубь, чтобы помочь с продвижением. Его сдерживал Рюдигер. Антонио провел шикарный матч в свободной роли. Он легко выбегал из первой линии и следовал за игроками «Юнайтед», которые отскакивали в среднюю треть и ниже.

Смещение Гринвуда. Его контролирует Рюдигер. Фото: Other Agency

Так первая половина прошла при взаимной нейтрализации команд. После перерыва Тухель и Сульшер лишь развили этот тренд.

«МЮ» перешел на еще более дерзкую прессинг-систему. Теперь крайнего полузащитника, который атаковал центрдефа «Челси», активнее страховал фулбек. В центре ему помогала десятка, а за отскоками Маунта и Зиеха следили Фред и Мактомини.

Обновленная система прессинга «МЮ». Рэшфорд поддавил Аспиликуэту. К нему включился Шоу, чтобы помочь против Джеймса. Бруну и Фред подстраховали против Канте и Маунта. Такие решения делали концепцию «Юнайтед» более смелой. Фото: Other Agency

Обновленная модель «МЮ» приглушила желание «Челси» лететь в атаку по флангам. Для команды Тухеля характерны розыгрыши по правому краю с резкими диагоналями налево. Идея Сульшера избавила «Юнайтед» от этой проблемы.

«Челси», в свою очередь, отказался от активного прессинга. «Синие» перешли на схему 5-3-2.

Очертания 5-3-2 в защите «Челси». Фото: Other Agency

Новая расстановка стала ответом Тухеля на статичную систему соперника. «МЮ» атаковал с высокими позициями для Рэшфорда, Джеймса и Гринвуда. Бруну выбрал свободную роль. В среднем блоке «Челси» первых трех сдерживали три центральных защитника. По Фернандешу опционально играли Аспиликуэта и Канте.

Итог такого взаимного внимания – плотная игра с минимумом остроты. За самый опасный удар UnderStat посчитал момент Жиру на 35-й минуте. Ни один другой выстрел система не оценила выше, чем на 0,11 xG.

Тактические 0:0 – самый честный исход для такого матча.

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