Защитник «Манчестер Юнайтед» Аарон Уан-Биссака откажется от английского гражданства, если главный тренер сборной Гарет Саутгейт продолжит игнорировать его кандидатуру. В таком случае Уан-Биссака станет игроком сборной ДР Конго.
Уан-Биссака откажется от идеи выступать за Англию, если пропустит матчи отборочного этапа чемпионата мира по футболу в марте. Игрок выберет ДР Конго – он уже выступал за молодежную сборную этой страны, пишет The Athletic.
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- Защитник «МЮ» получил свой первый и единственный вызов в сборную Англии в августе 2019 года, но не смог приехать в расположение команды из-за травмы.
- В текущем сезоне Уан-Биссака провел за «Манчестер Юнайтед» 36 матчей, забил 2 мяча и отдал 3 ассиста.
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