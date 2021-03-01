Защитник «Манчестер Юнайтед» Аарон Уан-Биссака откажется от английского гражданства, если главный тренер сборной Гарет Саутгейт продолжит игнорировать его кандидатуру. В таком случае Уан-Биссака станет игроком сборной ДР Конго.

Уан-Биссака откажется от идеи выступать за Англию, если пропустит матчи отборочного этапа чемпионата мира по футболу в марте. Игрок выберет ДР Конго – он уже выступал за молодежную сборную этой страны, пишет The Athletic.