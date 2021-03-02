Культовая игра каждый год притягивает миллионы участников. Сезон-2020/21 из тенденции не выбился: в симулятор на сайте АПЛ играют более 8 миллионов человек. Среди них не только болельщики клубов и поклонники самой богатой лиги мира, но и непосредственные участники АПЛ – игроки и персонал.

Что такое фэнтези-футбол?

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Игра, которая уже больше 15 лет проходит на официальном сайте английской Премьер-лиги. Перед стартом сезона вам дают 100 миллионов виртуального бюджета: нужно собрать команду из 15 игроков и надеяться, что они круто выступят в реальности. Например, если ты взял в команду Харри Кейна, а он забил в туре трижды и отдал голевую, то тебе прилетят очки за его хет-трик и ассист. Вратари, защитники и полузащитники получают бонусы за матч без пропущенных мячей. Также юзер может делать перед каждым туром бесплатный трансфер (или дополнительный платный, но с потерей очков), а еще выбирать капитана. Небанальности игре добавляет использование бустеров. На сезон игрок получает:

шанс полностью поменять состав (дается и в первом круге, и во втором);

добавить к общему счету очки игроков скамейки;

или умножить очки капитана на три (простой капитан получает умножение очков на два).

Все кажется очень просто, но игра все равно требует серьезных аналитических способностей. Забраться в первую 1000 игроков почти нереально – там одни монстры. Например, чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен за тур до финиша сезона-2019/20 лидировал среди всех участников, но оступился и откатился на 11-ю строчку.

Короче говоря, фэнтези – стратегический футбольный менеджер, который захватывает и заслуженно приковывает внимание.

Чем вызван скандал с фэнтези в АПЛ?

Все случилось из-за травмы Джека Грилиша. Перед матчем 25-го тура между «Астон Виллой» и «Лестером» главным оставался вопрос, сыграет ли лидер «вилланов». Одно из главных открытий сезона получил повреждение на тренировке, и медиа разрывались в догадках. Но ровно до того момента, пока партнеры Грилиша по «Вилле» Мэтт Таргетт, Конор Хурихэйн и Нил Тейлор, а еще аналитик и физиотерапевт клуба не слили его в своих фэнтези-командах. Они знали, что Джек покинул тренировку досрочно и не сыграет, и воспользовались этим.

Брендан Роджерс после победы над «Виллой» признался, что узнал о почти 100-процентном отсутствии Джека из социальных сетей, а менеджер бирмингемцев Дин Смит попросил руководство запретить футболистам играть в фэнтези. Его поддержал и Пеп Гвардиола: «Я слышал про «Астон Виллу», но никогда не играл в фэнтези. Скажу только, что это [поведение игроков «Виллы»] невероятно неэтично и непрофессионально. Тем более что вы не можете это контролировать».

Джек Грилиш, «Астон Вилла» Фото: Getty Images

Топы действительно играют в фэнтези?

Победителю положены крутые призы: VIP-путевка в Англию с посещением двух матчей АПЛ, часы TAG Hauer и многое другое. Но, во-первых, выиграть сезонный фэнтези почти нереально (вероятность где-то 0,0000125%), во-вторых, едва ли игроки АПЛ бьются ради штуковин, которые они могут позволить себе и так. Фэнтези вызывает дикий азарт и неповторимую связь с реальностью – игроки любят ее за это.

Помимо упоминавшихся «вилланов», точно известно, что мощно зарубаются в «Вулверхэмптоне» – за последний месяц трансферы в командах делали Леандер Дендонкер, Рауль Хименес, Даниэл Поденсе и еще несколько игроков, в «Лидсе» – играют Лиам Купер, Паскаль Страйк, Люк Айлинг и Патрик Бэмфорд (например, он не закапитанил себя в 21-м туре, когда оформил 1+2 по системе «гол+пас»). Есть фэнтези-представители и у «Ливерпуля» (Эндрю Робертсон и Диогу Жота), «Лестера» (Джеймс Мэддисон, Уэс Морган), «Бёрнли» (Джеймс Тарковски) и «ВБА» (Роберт Снодграсс).

Имена звезд вскрылись благодаря 25-летнему фанату АПЛ из Норвегии. Несмотря на то, что о нем уже написали в BBC, известно о парне мало: его точно зовут Хеннинг, и он болеет за «Астон Виллу». Поклонник «вилланов» создал бота, который отслеживает трансферы фэнтези-команд игроков АПЛ. Норвежец начал 31 января, когда защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон внезапно вывел из состава Садио Мане. «Мне стало интересно, а можно ли проверить, что делают игроки Премьер-лиги с фэнтези-командами, и я сделал это», – рассказал Хеннинг и наверняка вызвал кучу ненависти, как у монстров АПЛ, так и у обычных пользователей.

Сначала Хеннинг гуглил команды сотрудников и игроков, а потом нашел отдельные лиги клубов (у «Вулверхэмптона» играет почти вся основа). Подключиться к их сканированию оказалось легко. Теперь все сделки игроков на вход и выход мгновенно появляются в твиттере на 50 тысяч подписчиков.

На твите выше видно, что инсайдеры из «Астон Виллы» продали Джека Грилиша за два дня до старта очередного тура (матч «вилланов» с «Лестером» состоялся 21 февраля), что дало явный сигнал о травме лидера команды. Правилами игры предусмотрено, что все сделки перед новым туром должны завершиться за полтора часа до начала первого игрового дня, но тут запас для копипаста сделок за осведомленными игроками был слишком огромен.

Так в чем же вред?

Чаще всего игроки АПЛ рассекречивают травмированных или выведенных из состава партнеров. Если бы фэнтези-футбол существовал в вакууме, то ничего страшного в таких сделках бы не было. Проблема в том, что с появлением систем слежения (например, твиттера Хеннига и прочих аналитических сайтов) за трансферами могут наблюдать и аналитики других клубов, и обычные болельщики. Первые могут помочь тренерам с тактическими решениями под ослабленного соперника, вторые – получить нечестное преимущество.

Утечка информации серьезно бьет по репутации и финансам клуба. Например, в этом сезоне победа «Лестера» над «Астон Виллой» может лишить десятков, а то и сотен миллионов «Челси», «Ливерпуль» или «Тоттенхэм», которые из-за этого могут не выйти в ЛЧ (вдруг победа «лисов» над бирмингемцев окажется решающей в споре за топ-4?). Это может спровоцировать потенциальные отказы от контрактов спонсоров и топ-игроков: кого интересует партнерство с клубом, который нелепо сливает важнейшую информацию?

Инсайдерские сделки также сильно повышают неравенство между юзерами. Футболистам едва ли нужны топ-призы за победу в сезоне или туре, но их знание о травмах и составе противоречит правилам чистой конкуренции. При торговле на бирже, например, сделки инсайдеров считаются противозаконными.

Пока случай с Грилишем остается единственным важным для возможного распределения еврокубковых мест по итогам сезона. Но игрокам АПЛ важно помнить, что фэнтези – игра, которая требует соблюдения правил. Иначе плохо будет в первую очередь их клубам.

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