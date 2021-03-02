Легенда «Манчестер Юнайтед» Рой Кин известен горячим нравом: за 366 матчей в АПЛ он получил 7 красных карточек. Впрочем, от Кина доставалось не только соперникам: Рио Фердинанд рассказал, как во время одного из тренировочных занятий капитан «МЮ» набросился на воспитанника клубной академии Криса Иглса после серии неудачных стыков.

«Рой только вернулся в строй после травмы, поэтому тренировался с резервом. Там были молодые парни, такие как Иглс и Ли Мартин. Пытаясь отобрать мяч, они действовали весьма агрессивно.

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Иглс опоздал в подкате на Роя один или два раза, после чего Кин сказал ему: «Слушай, полегче». И вот новый эпизод, Иглс пытался произвести впечатление, идет в единоборство с Роем и резко тянет его за футболку.

Рой тут же развернулся и мощно пробил ему в челюсть. Это был очень быстрый и внезапный удар. Я подбежал к нему и закричал: «Рой, что с тобой? Зачем ты это делаешь? Он молодой парень». «Я его предупреждал», – рассказал Фердинанд в подкасте .

За 12 лет в составе «МЮ» Кин выиграл 7 титулов АПЛ, 4 Кубка Англии и Лигу чемпионов.

Иглс сыграл за «Юнайтед» 17 матчей, а позже выступал за «Бёрнли», «Болтон Уондерерс» и «Олдхэм Атлетик».

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