Но затем слово взял другой репортер Сандро Сабатини. «Из того, что я знаю, «Интер» уже устно договорился с Вейналдумом, причем еще в прошлом году. Но в клубе решили подписать его свободным агентом», – заявил Сабатини (цитата по Sport Witness).