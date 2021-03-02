Полузащитник «Ливерпуля» Жоржиньо Вейналдум покинет клуб в летнее трансферное окно.
По информации итальянских инсайдеров, действующий капитан «красных» договорился о переходе в миланский «Интер».
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«Нерадзурри» изучают рынок свободных агентов и недорогие сделки. Поэтому [спортивный директор клуба Беппе] Маротта смотрит на Жоржиньо Вейналдума», – сказал в эфире Sport Mediaset журналист Клаудио Раймонд.
Но затем слово взял другой репортер Сандро Сабатини. «Из того, что я знаю, «Интер» уже устно договорился с Вейналдумом, причем еще в прошлом году. Но в клубе решили подписать его свободным агентом», – заявил Сабатини (цитата по Sport Witness).
- Контракт 30-летнего полузащитника с «Ливерпулем» заканчивается в июне 2021 года, он уже может вести переговоры с новой командой о переходе по окончании сезона.
- После травм Джордана Хендерсона, Джеймса Милнера и Вирджила ван Дейка Вейналдум получил капитанскую повязку. Изначально его выбрали лишь в качестве четвертого претендента на этот статус, но из-за повреждений лидеров Жоржиньо носит заветный жгут на бицепсе в матчах АПЛ.
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