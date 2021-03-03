Поль Погба подразнил фанатов «Манчестер Юнайтед» загадочным постом о трансферной мишени клуба Джейдоне Санчо.

Англичанин мог перейти в «МЮ» из «Боруссии» летом. Сумма трансфера оценивалась от 100 до 120 миллионов евро. Однако клубы долго не могли сойтись по цене, и спортивный директор «Дортмунда» Михаэль Цорк закрыл трансферную сагу, заявив, что Санчо не продается.

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Тем не менее, 20-летний футболист по-прежнему остается одной из глобальных летних трансферных целей для главного тренера «дьяволов» Уле-Гуннара Сульшера.

Похоже, что спекуляции вокруг молодой звезды «Боруссии» не остались незамеченными Погба, который высмеял его преследование. Француз поделился в инстаграме рекламным роликом с Санчо и надписью с подмигивающим смайликом: «Наконец-то в одной команде».

Погба и Санчо действительно могут стать партнерами: Погба принял решение не уходить из «МЮ» и готов начать переговоры о новом контракте.

В этом сезоне Бундеслиги Санчо забил 6 мячей и отдал 9 ассистов в 21-м матче за «Боруссию».

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