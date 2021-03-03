Бывший полузащитник «Челси» Майкл Эссьен подвергся оскорблениям после того, как заявил о поддержке прав ЛГБТК+ в Гане.
Игрок был капитаном национальной сборной и до сих пор пользуется огромным уважением в стране. Но Эссьен вызвал споры своим посланием о равенстве в стране, где однополые отношения по-прежнему находятся вне закона.
Президент Ганы Нана Акуфо-Аддо недавно заявил, что пока он руководит страной, однополые браки никогда не будут разрешены. А в конце февраля полиция Ганы устроила обыски в офисе сообщества ЛГБТК+.
Эссьен отреагировал на эти события, выложив в инстаграме пост в поддержку сообщества: «Мы видим вас, мы слышим вас, мы поддерживаем вас, наше ЛГБТК+ сообщество в Гане».
После этого Эссьена засыпали оскорблениями и критикой. В ответ экс-футболист удалил публикацию.
- В настоящее время Эссьен работает тренером датского клуба «Норшелланн».
- В составе «Челси» ганец выиграл Лигу чемпионов, два титула АПЛ, четыре Кубка Англии и Кубок Лиги.