Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко рассказал подробности трансфера из московского «Спартака» в лондонский «Тоттенхэм».

«Приехали [с агентом Олегом Артемовым] в гостиницу, вышли из автобуса, команда пошла на обед, а я остался на ресепшне – агент тут же оформил обратный билет, я торопился в аэропорт и не успел попрощаться с ребятами и тренерским штабом.

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<…> Прилетел в Москву – на следующий день самолет до Лондона. Я летел на один день без вещей – с телефоном, в рубашечке, джинсиках и туфельках. Все-таки суперзвезда «Спартака» едет в Англию, хаха. Олег в полете был радостным: «Да нормально все, будешь играть».

На месте ждали фотокорреспонденты, сразу же подарили футболки и шарф, на базе – контракт, потом за вещами в Москву. Так я слетал на Лигу чемпионов в Киев, а в итоге оказался в «Тоттенхэме», – написал Павлюченко в колонке для «Чемпионата».

Роман Павлюченко перешел в «Тоттенхэм» в августе 2008 года за 18 миллионов евро.

Он провел на «Уайт Харт Лейн» 3,5 сезона и в 2012-м вернулся в Россию – в московский «Локомотив». В 111 официальных матчах в Англии Павлюченко вонзил 42 мяча.

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