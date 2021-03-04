В матче 27-го тура АПЛ на «Энфилде» состоится топ-матч с участием «Ливерпуля» и «Челси». «Красные» обыграли соперника в двух последних встречах, но в этот раз сделать это будет сложнее всего – «синие» не проигрывают при Тухеле, а парни Клоппа выглядят сильно неважно.

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«Ливерпуль» прилично подсох в последние месяцы и стал похож на немощного старика. В 10 матчах у «красных» шесть поражений и четыре победы, две из которых над тонущим «Шеффилдом» (2:0) и «Лейпцигом», который оба гола привез сам себе.

«Челси» – «Ливерпуль» Фото: Getty Images

«Синие» по-прежнему не знают поражений при Томасе Тухеле. Немец вытащил клуб из середины таблицы наверх и дал надежду на место в зоне ЛЧ – от четвертого места «Челси» остает всего на 1 балл. В последнем матче лондонцы остановили «МЮ», по воротам которого нанесли аж 18 ударов (0:0).

Кто посмотрит матч по ТВ

У «Ливерпуля» в лазарете все те же: защитники Гомес, Ван Дейк и Матип, вероятно, не появятся на поле до конца сезона. Недавно к ним присоединился капитан – Джордан Хендерсон травмировал пах и вылетел минимум на три месяца. Под вопросом участие в игре Диогу Жоты и третьего вратаря Куивина Келлехера.

«Челси» в плане недоступных опций намного легче. На больничных койках все места пустуют, а два игрока, которые при некоторых обстоятельствах могут пропустить игру – Тэмми Абрахам и Тьяго Силва.

Цифры и факты

«Синие» проиграли «красным» 23 матча АПЛ – больше, чем любому другому сопернику.

Клопп и Тухель играли друг против друга 14 раз: на счету команд Юргена 9 побед, 3 ничьи и всего 2 поражения.

«Ливерпуль» проиграл четыре домашних матча подряд в АПЛ – столько же, сколько в первых 100 матчах под руководством Клоппа.

В последних 11 матчах АПЛ «красные» забили всего один мяч в первом тайме.

Тухель не проиграл ни одного из первых девяти матчей на посту «Челси» во всех соревнованиях, выиграв шесть матчей и сведя три к ничьей.

Котировки букмекеров

Обе команды умеют и любят наступать флангами, большинство атак строятся через активных Робертсона и Александер-Арнольда у «Ливерпуля» и Аспиликуэту с Чилуэллом у «Челси». По этой причине в матчах с их участием почти всегда много угловых – за последние пять очных встреч соперники пробивали тотал больше 10 угловых четыре раза. Именно поэтому ставка на угловые «больше 9,5» за 1,73 выглядит максимально привлекательно.

Где смотреть

Матч начнется 4 марта в 23:15 (мск). Его в прямом эфире можно посмотреть по подписке на «Окко Спорт». Также не забудьте про текстовый-онлайн на Eurosport.ru – его можно найти по ссылке.

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