Стало известно, сколько зарабатывают игроки «Манчестер Юнайтед» – в британских медиа появился список футболистов с суммами их окладов.
Самым высокооплачиваемым манкунианцем оказался Давид де Хеа, который получает 375 тысяч фунтов в неделю. На втором месте – Поль Погба, его недельный оклад составляет 290 тысяч. На третьем месте Антони Марсьяль, каждые 7 дней игры которого стоят 250 тысяч фунтов. Меньше всех в основной команде достается Скотту Мактомини – 20 тысяч в неделю, это почти в 19 раз меньше, чем у Де Хеа. Всего на зарплаты футболистам «Манчестер Юнайтед» тратит более 175 млн фунтов в год, сообщает Spotrac.
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- «Манчестер Юнайтед» идет на втором месте в таблице АПЛ, отставая от «Манчестер Сити» на 14 очков.
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