Матч «Ливерпуля» и «Челси» превратился в немецкое дерби на британском поле. Мало того, что в нем сошлись Юрген Клопп и Томас Тухель, так еще и главным источником драмы стала игра Тимо Вернера. Многострадальный форвард окреп после увольнения Фрэнка Лэмпарда и мог отчеркнуть туманный этап карьеры в «Челси» стильным голом Алиссону, будь его плечо на сантиметр короче.

Невезение с ВАР Вернер компенсировал крупным цифровым вкладом. Тимо стал лидером «Челси» по ударам (3, в «Челси» столько же набил лишь Мэйсон Маунт) и касаниям в штрафной (5, тут с ним сравнялся лишь Хаким Зиех). Такая продуктивность форварда вытекла из эффективной структуры «Челси» на мяче.

Чтобы понять, почему она сработала, надо обратиться к системе прессинга «Ливерпуля». Команда Клоппа давила соперника блоком из пяти игроков. Главной задачей было навязывать персональную опеку. Так «Ливерпуль» планировал лишить «Челси» численного преимущества в первой линии – в обычных условиях его задает схема с тремя центрдефами.

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Многочисленный прессинг «Ливерпуля». В него включились пять игроков, чтобы ответить на блок 3-2 от «Челси». Фото: Other Agency

Решение прессинговать так плотно и многочисленно сразу подсветило игровые сомнения. В прошлом туре «Манчестер Юнайтед» решал аналогичную проблему против «Челси» более аккуратным путем. Уле-Гуннару Сульшеру не потребовалось столько игроков в прессинге. Клопп закрыл на это глаза.

Итог – «Ливерпуль» стал выпускать «Челси» за центральную линию. Это происходило по двум причинам. Первая – личные ошибки. Один Джорджиньо за вступительные 15 минут выкинул два эпизода, в которых развернул разных опекунов (Роберто Фирмино и Кёртиса Джонса).

Вторая причина уверенных вылазок «Челси» на чужую половину – из области тактики. Игроки «синих» подключили два инструмента для сброса активного прессинга.

Первый – передачи через второго на третьего. Пример – на фото. Антонио Рюдигер нашел себя в изоляции: Джонс и Фирмино отрезали его от передач на Джорджиньо и Н’Голо Канте. В итоге защитник «Челси» заметил пространство между соперниками и проткнул его пасом на Маунта. Мэйсон подхватил мяч и раскрыл атаку, которая закончилась ударом Вернера из-под штрафной.

Рюдигер не может выкатить пас опорникам – они закрыты. Фото: Other Agency

В итоге защитник «Челси» нашел пасом Маунта, который сместился в среднюю треть. Фото: Other Agency

Вторым тактическим инструментом «Челси» стали короткие розыгрыши. С их помощью команда Тухеля манипулировала чужим давлением.

Прессинг «Ливерпуля» был настолько агрессивным, что полузащитники команды легко включались в переднюю линию и давили кого-нибудь из трех центрдефов соперника. «Челси» пользовался именно этой тонкостью.

Классический пример – на скринах ниже. Канте получает мяч под давлением и откатывает на Сесара Аспиликуэту. Джонс, который опекал опорника «Челси», тут же переключился на испанца. Аспиликуэта отдал короткий пас на Риса Джеймса, который вновь нашел Канте – теперь уже в полной свободе.

Канте получил пас от Кристенсена, спровоцировал прессинг Джонса и отдал в касание на Аспиликуэту. Фото: Other Agency

Джеймс в касание вернул мяч Канте. Тот остался без опеки, потому что Джонс убежал к Аспиликуэте, а Мане и Вейналдум не подстраховали. Фото: Other Agency

За счет таких структурных мелочей «Челси» заручился удобными ситуациями в финальной трети. Вернер и Маунт регулярно находили комфортные эпизоды один-в-один. Они стали лидерами «Челси» по xGChain (общая острота владений, в которых поучаствовал игрок), если не учитывать Аспиликуэту – его показатель резко улучшил акробатический пас Вернеру на 15-й минуте. Из ситуации один-в-один вытек и единственный гол «синих». Хотя, перед ним «Челси» взлетел на чужую половину за счет снайперского паса Канте.

Клопп заметил преимущество гостей при выходе из обороны и скорректировал прессинг после перерыва. На вторые 45 минут «Ливерпуль» вышел с более осторожной ролью для Фирмино. Форвард «красных» стал чаще сохранять позицию в опорной зоне «Челси», чтобы мешать Канте с Джорджиньо и не провоцировать партнеров на лишнее давление.

Фирмино остается с Джорджиньо и оставляет давление по Кристенсену Жоте. Фото: Other Agency

Тухель ответил двумя идеальными заменами.

Выход Палисика перевел «Челси» на более резкую атакующую модель. Кристиан лучше адаптирован к забросам на ход, чем Зиех. Это позволило «синим» меньше разыгрывать мяч низом. Если в первом тайме доля лонгболлов от общего числа передач «Челси» составила 9%, то во втором – уже 13%.

Ковачич ожидаемо добавил «синим» гибкости в центре поля. В его задачи вошли насыщение средней линии и точечная помощь в прессинге.

Все это обусловило не просто победу «Челси», но и к тактическое превосходство Тухеля над Клоппом. Томас грамотно воспользовался первым преимуществом и содержательно ответил на попытки «Ливерпуля» изменить игру. Для «красных» все закончилось одним ударом в створ на 85-й минуте и пятым подряд поражением на «Энфилде».

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