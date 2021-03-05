«Челси» без труда победил «Ливерпуль» в перенесенной игре 29-го тура АПЛ и временно взлетел в топ-4. Мерсисайдцы продолжают проигрывать матч за матчем и все глубже опускаются в таблице АПЛ. У Тухеля до этой встречи было всего две победы над Клоппом – матч проходил под знаком противостояния немецких тренеров.

До этого матча «Челси» в последний раз побеждал «Ливерпуль» в АПЛ почти три года назад – в мае 2018-го. А на «Энфилде» и вовсе в ноябре 2014-го.

Тухель и Клопп встречались друг с другом в 15-й раз. У Томаса было всего две победы над коллегой, по одной за «Майнц» и «ПСЖ», но он обыграл Юргена в первом же поединке в Англии.

Томас Тухель и Андреас Кристенсен Фото: Getty Images

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«Челси» при Тухеле еще ни разу не проиграл за 10 матчей во всех турнирах. У Томаса в Лондоне 7 побед и 3 ничьи.

За 8 матчей при немце в АПЛ «Челси» набрал 18 очков – больше за этот период заработал только «Манчестер Сити», у «горожан» 24 очка и победы в каждом матче. В последних восьми играх в Премьер-лиге с Лэмпардом «синие» наклепали только 7 баллов.

При Тухеле «Челси» моментально прокачал оборону. С немцем лондонцы за 10 матчей пропустили только дважды, хотя до этого только в 18-ти турах чемпионата выловили 23 пропущенных мяча. Томас повторил старт легендарного для «синих» Жозе Моуринью, при котором в стартовой десятке игр «Челси» тоже пропустил всего дважды. А 10-й поединок Жозе в новом клубе также был с «Ливерпулем», и закончился он победой с тем же счетом 1:0.

Автор победного гола Мэйсон Маунт забил уже третий мяч в Премьер-лиге при Тухеле, хотя за 18 туров с Лэмпардом отличился всего дважды. Также все пять голов англичанина в АПЛ случились на выезде, дома он огорчал только «Моркамб» в Кубке Англии.

Маунт впервые в карьере забил команде из классической «Большой шестерки» АПЛ.

Вратарь «синих» Эдуар Менди отыграл на ноль в 12-й раз в 22 стартовых поединках в Премьер-лиге. Сенегалец – единственный вратарь в истории АПЛ, который провел минимум 10 матчей в турнире и не пропустил в половине из них.

Защитник Андреас Кристенсен совершил за матч девять выносов – это лучший результат среди игроков «Челси» в игре АПЛ с мая 2018-го. Тогда Аспиликуэта оправил мяч подальше 13 раз, мешая атаковать «Ньюкаслу».

Юрген Клопп и Томас Тухель Фото: Getty Images

«Ливерпуль» в кризисе. Команда впервые за 129 лет истории проиграла пять матчей подряд на «Энфилде». Эти пять подряд поражений – больше, чем за 100 домашних матчей при Клоппе до этого.

Первый удар в створ от хозяев ждали долго. Только на 85-й минуте Вейналдум головой побеспокоил Менди – эта атака так и осталась единственной, закончившейся для «красных» попаданием в створ. Кстати, в 2010 году, тоже в игре с «Челси», скаузеры ожидали первый в рамку еще дольше, тогда он состоялся аж на 90-й минуте, а «красные» проиграли 0:2.

В 2021-м «Ливерпуль» заработал в АПЛ всего 10 очков, хотя прошло уже 11 туров. Медленнее чемпиона ползут только «Вест Бромвич» (9 баллов), «Ньюкасл» (7) и «Саутгемптон» (4).

«Ливерпуль» установил еще один антирекорд. Теперь мерсисайдцы – действующий чемпион с наибольшей отрицательной разницей очков по сравнении с прошлым розыгрышем за 27 туров. В кампании-2019/20 «красные» выгрызли 79 очков, сейчас у них всего 43.

Также в 2021 году клуб Клоппа заковырял всего один гол на «Энфилде» за 85 ударов. Вот для кого 2020-й точно оказался счастливее.

«Красные» проиграли в АПЛ в 5 из 6 последних матчей и отъехали уже на седьмое место.

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