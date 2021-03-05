Лидер «Ливерпуля» Мохамед Салах остался недоволен заменой на 62-й минуте матча 29-го тура АПЛ против «Челси». Вместо египтянина на поле появился Алекс Окслейд-Чемберлен, а сам Мо протопал мимо Юргена Клоппа, уселся на трибуне и с безразличием наблюдал за происходящим.

По данным журналиста Мэтта Кричли, Клопп снял Салаха с игры через 5 минут после просьбы активнее оттягиваться назад и помогать в обороне. На замечание тренера футболист совершил ленивую пробежку, после чего Юрген моментально обратился к помощнику Пепейну Лейндерсу и обсудил перестановку.

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На произошедшее также отреагировал агент Салаха Рами Аббас Исса. Он оставил странное сообщение в твиттере – запостил точку, которую можно расценить как завершение отношений между «Ливерпулем» и египетским игроком. Мужчину тут же сравнили с коллегой-провокатором Мино Райолой и посоветовали не брать с него пример.

Размышления о конфликте имеют смысл, особенно с учетом инсайдов относительно будущего Мо. За последний год, по данным разных источников, к нападающему проявляли интерес «Реал» и «ПСЖ», а председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге вовсе заявил, что хотел бы видеть Салаха в клубе.

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Контракт 28-летнего египтянина с «Ливерпулем» действует до 2023 года.

По данным Transfermarkt, Мохамед – третий по стоимости игрок мира (120 млн евро) после Килиана Мбаппе (180) и Неймара (128).

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