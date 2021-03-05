Технология ВАР в Премьер-лиге должна была сделать судейство более понятным и справедливым, но лишь сильнее все запутала. После внедрения видеоповторов джентльмены со свистком только чаще противоречат друг другу. Один ассистент за монитором советует назначить пенальти за малейшее соприкосновение защитника с нападающим, другой в аналогичном эпизоде даже не сигнализирует судье на поле о необходимости взглянуть повтор.

То же касается фолов в атаке и офсайдов – у зрителей все чаще появляется ощущение, что они зря тратят время, когда ВАР несколько минут высчитывает миллиметровую разницу между мизинцем одного футболиста и плечом другого. На фоне такой неразберихи тренеры все чаще ругаются из-за судейства – иногда несправедливость настолько очевидна, что сдерживаться невозможно.

Один из самых противоречивых эпизодов сезона произошел в матче 26-го тура между «Челси» и «Манчестер Юнайтед». На 14-й минуте Каллум Хадсон-Одои зацепил мяч высоко поднятой рукой в борьбе с Мэйсоном Гринвудом. Главный судья Стюарт Атуэлл пересмотрел повтор на мониторе рядом с полем. Нарушение получилось настолько очевидным, что Бруну Фернандеш уже наверняка настраивался на очередной пенальти, но арбитр неожиданно продолжил игру без стандарта.

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Встреча закончилась нулевой ничьей, а в интервью после финального свистка защитник «МЮ» Люк Шоу выкрутил градус возмущения болельщиков на максимум. По словам футболиста, Атуэлл лично признался Гарри Магуайру, что Хадсон-Одои действительно сфолил, но отказался назначать пенальти, чтобы избежать общественного недовольства. «Я увидел гандбол, но не знал, кто первым коснулся мяча рукой – Гринвуд или Каллум, – объяснил Шоу. – Слышал, как судья сказал: «Если я назначу пенальти, потом будет много разговоров». Реф подтвердил, что увидел на повторе нарушение».

Решение Атуэлла удивило не только бывших манкунианцев вроде Рио Фердинанда, но и других экспертов. «Я потрясен, что «МЮ» не получил пенальти, – разобрал эпизод экс-судья Марк Клаттенбург. – Рука игрока «Челси» находится в неестественном положении, и мяч попадает в нее. Видеоассистент Крис Кавана подумал, что Атуэлл пропустил чистый пенальти и дал ему возможность самому пересмотреть спорный момент. Для меня загадка, как судья посмотрел те же повторы, что и мы, но не назначил пенальти».

Сульшер высказался в том же духе, что и Шоу: «Если посмотреть на повтор, то понятно, что нас лишили двух очков. Я не могу повторить слова Атуэлла, потому что это не очень хорошо для судьи. Мне не хочется провоцировать скандал, но это неправильно». Норвежец также предположил, что «Челси» надавил на судей перед матчем – в превью на официальном сайте лондонцы намекнули на слишком мягкое отношение арбитров к грубой игре капитана «МЮ» Магуайра и игнор спорных эпизодов с его участием.

«В последних матчах «Челси» против «красных дьяволов» защитник избежал наказания после просмотра ВАР за возможное нарушение в штрафной против Аспиликуэты и грубый фол на Батшуайи, – говорится в материале. – Эти эпизоды могли повлиять на результат». По мнению Сульшера, подобная риторика ведет к предвзятости.

Случай с материалом на сайте далеко не первый, когда главный тренер «МЮ» уличил соперников в попытке надавить на арбитров. Например, после поражения от «Саутгемптона» 4 января Клопп сказал, что «красные дьяволы» за два с половиной года заработали больше пенальти, чем он за пять лет в Англии. «Я не знаю, считать ли себя виноватым, и не представляю, как это возможно», – добавил немец. Слова главного тренера «Ливерпуля» спровоцировали поток материалов и интервью о судействе в матчах «МЮ».

Уле-Гуннар Сульшер и Юрген Клопп.jpg Фото: Getty Images

Эксперты признавали правомерность почти всех пенальти в пользу команды Сульшера, но за «красными дьяволами» все равно закрепилось прозвище «ВАРчестер Юнайтед». А исполняющего 11-метровые португальского полузащитника окрестили Бруну Пенандешем. С тех пор каждый спорный эпизод в пользу «Манчестера» подпитывает теории заговора. О связях клуба с судьями шептались еще во времена Алекса Фергюсона. Теперь конспирология вышла на новый уровень – ее продвигают не только болельщики в соцсетях, но и тренеры.

После 27 матчей АПЛ в этом сезоне «Юнайтед» пробил с точки восемь раз – столько же, сколько и «Челси» с «Брайтоном», и на два меньше, чем «Лестер». Однако в медиа не анализируют судейство команд Роджерса или Поттера – внимание журналистов и фанатов полностью захватил «Манчестер». Почти одновременно с Клоппом бывшую команду и Бруну Фернандеша поддел колкий Моуринью. «Забить 100 мячей в АПЛ, выиграть премию Пушкаша, войти в топ-3 бомбардиров чемпионата с игры, – перечислил Особенный бомбардирские успехи Сон Хынмина. – Некоторые игроки забивают по 10 мячей с пенальти за сезон. И, кстати, я говорю не о Харри Кейне».

До этого португалец уже иронично высказывался об успехах соотечественника в «МЮ»: «Бруну пришел, избежал травм, играл очень хорошо, сделал «Юнайтед» сильнее и оказался очень классным пенальтистом, одним из лучших в мире, потому что он пробил с точки примерно 20 раз». Перед полуфиналом Кубка Англии в июле еще тренировавший в то время «Челси» Фрэнк Лэмпард почти открыто обвинил Фернандеша в дайвинге: «Нужно понимать сильные стороны соперников – Бруну очень умен в плане движения. Мы уже видели, что он может представить как пенальти эпизод, где на самом деле не было нарушения».

Бруну Фернандеш исполняет пенальти в матче с «Астон Виллой» Фото: Getty Images

Уловка сработала: «Челси» победил со счетом 3:1, а игроки лондонцев не получили ни одного предупреждения, хотя совершили 21 фол. Сульшер не сомневался, что Зума избежал удаления за грубый удар по ноге Марсьяля лишь благодаря словам тренера перед матчем. После выступлений Лэмпарда, Моуринью и Клоппа отношение судей к «МЮ» изменилось настолько, что уже болельщики «красных дьяволов» заговорили о заговоре против их команды. На самом деле все более очевидно: арбитры боятся разноса в СМИ, резкой критики авторитетных коучей и экспертов, хейта и угроз со стороны болельщиков. Теперь любая спорная ситуация трактуется против «Манчестера».

После проигранного матча «Шеффилду» 27 января судейские делегаты подтвердили, что бригада Питера Бэнкса допустила сразу две результативных ошибки против «Юнайтед»: засчитала гол Брайана с углового, когда Шарп явно толкал Де Хеа, и отменила мяч Марсьяля, когда Магуайр по правилам боролся с вратарем «клинков» Рэмсдейлом. У судей сложилось такое предубеждение против команды Сульшера, что они не разбираются в конкретных эпизодах, а следуют тренду. Свистнуть против «МЮ» или не заметить нарушение соперника «красных дьяволов» проще, чем потом выслушивать обвинения в продажности.

По той же логике Кевин Френд и работавший на ВАР Стюарт Атуэлл отменили гол Магуайра против «Бёрнли» 13 января – через неделю после высказываний Клоппа и Моуринью. Обычное для АПЛ единоборство капитана «МЮ» с Эриком Питерсом посчитали фолом в атаке. Бывший судья Дермот Галлахер разобрал эпизод и объяснил, почему коллеги ошиблись: «Если отменять этот мяч, то Алан Ширер забил большинство голов за карьеру с нарушением. Вряд ли если бы игрок оборонительной команды сыграл так против атакующего, за это назначили пенальти».

В другом эпизоде Крейг Поусон и его помощники, наоборот, засчитали гол нападающего «Вест Бромвича» Дианье, хотя сенегалец всем телом оперся на Линделёфа и закрыл лицо оппонента руками. Матч обернулся для «Юнайтед» очередной потерей очков, хотя соперники уверены, что именно «Манчестер» больше всего выигрывает благодаря спорным решениям и судейским провалам.

Уверенность в предвзятости арбитров в ту или другую сторону вызвана вниманием фанатов только к ошибкам против их команды. Они уверены: если «Манчестер» получил больше пенальти, чем другие клубы за тот же отрезок, то Сульшеру специально помогают. События последних месяцев доказывают бредовость подобных теорий: судьи ошибаются во все стороны, как и до внедрения ВАР, однако новые технологии добавили в их работу больше хаоса.

Так же бессмысленно обосновывать любовь рефери к «МЮ» количеством 11-метровых. В правилах нет лимита пенальти, которые можно назначит за сезон в пользу одной команды. Клопп схитрил, когда суммировал все эпизоды и потряс воображение болельщиков разницей между стандартами «Юнайтед» и «Ливерпуля». До его монолога «Манчестер» заработал 11 пенальти в 25 играх (каждые 204 минуты), а после – два пенальти в 16 играх (каждые 720 минут).

На самом деле конкретные эпизоды нужно рассматривать по отдельности – не имеет никакого значения, сколько пенальти команда пробила до этого. Теоретически «Манчестер» может зарабатывать по два пенальти в каждой игре, и все они будут абсолютно заслуженными, а «Ливерпуль» может провести весь сезон без единого удара с точки – и в этом тоже не будет никакой несправедливости, если соперники ни разу не сфолят против скаузеров в штрафной.

«МЮ» уже отказался от слов Шоу про игру рукой Хадсона-Одои, чтобы не раздувать скандал: Магуайр заявил, что одноклубник неправильно расслышал слова судьи. Однако рано или поздно Сульшеру придется сделать ход и прямо отреагировать на нападки других коучей. Пока что Клопп и Моуринью мучают норвежца играми разума – точно так же поступал с соперниками Фергюсон. Легендарный предшественник Уле-Гуннара настраивал судей против других команд, выводил тренеров из себя и обеспечивал медиа громкими цитатами. Чтобы не потонуть в ошибках и предвзятости, Сульшеру придется действовать так же.

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