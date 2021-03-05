Защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко имеет две опции продолжения карьеры: украинец может продлить контракт с «горожанами» или перейти в «Вест Хэм».
«Молотобойцы» проявляют интерес к Зинченко, но «Сити» планирует предложить ему новый контракт. Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес лично хочет заполучить Александра, но Гвардиола готов расстаться скорее с Бенжаменом Менди, чем с Зинченко. «Манчестер Сити» предложит украинцу пятилетний контракт с зарплатой 90 тысяч фунтов в неделю, сообщает Claret&Hugh.
- В этом сезоне Зинченко провел за «Сити» 12 матчей в АПЛ, не сделав результативных действий.
- Украинский футболист перешел в стан «горожан» из «Уфы» в июле 2016-го.
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