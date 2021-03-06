Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола выступил против отъезда игроков клуба в национальные сборные, так как после возвращения в Англию их могут обязать проходить 10-дневный карантин из-за угрозы распространения коронавируса.

«Будем снова обсуждать это на следующей неделе. Нет никакого смысла в том, что игроки полетят в сборную, а потом будут сидеть десять дней в изоляции. Мы тяжело тренировались, а после матчей сборных ключевые футболисты – или даже шесть, семь, восемь, девять игроков – не смогут играть десять дней. При таком раскладе они точно не собираются лететь в сборные.

Но если они смогут поехать в сборную, сыграть и сразу вернуться к тренировкам – тогда хорошо. Мы вкладываем много времени и денег в важную часть сезона, и если шесть-восемь футболистов не смогут сыграть, в этом нет смысла», – цитирует Гвардиолу ESPN

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