Полузащитник «Арсенала» Гранит Джака привез гол в ворота лондонцев во время матча 27-го тура АПЛ против «Бёрнли».
Албанский футболист выбивал мяч из штрафной, но попал в нападающего соперника Криса Вуда. Мяч отскочил от новозеландца прямо в ворота – Бернд Лено оказался не готов к такому рикошету.

«Бёрнли» – «Арсенал»

Фото: Other Agency

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«Бёрнли» – «Арсенал»

Фото: Other Agency

«Бёрнли» – «Арсенал»

Фото: Other Agency

«Бёрнли» – «Арсенал»

Фото: Other Agency

  • После первого тайма команды не выявили победителя – счет 1:1.
  • Мяч «Бёрнли» записан на Вуда, а у «Арсенала» забил Пьер-Эмерик Обамеянг.
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