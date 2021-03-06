Полузащитник «Арсенала» Гранит Джака привез гол в ворота лондонцев во время матча 27-го тура АПЛ против «Бёрнли».
Албанский футболист выбивал мяч из штрафной, но попал в нападающего соперника Криса Вуда. Мяч отскочил от новозеландца прямо в ворота – Бернд Лено оказался не готов к такому рикошету.
«Бёрнли» – «Арсенал»
Фото: Other Agency
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«Бёрнли» – «Арсенал»
Фото: Other Agency
«Бёрнли» – «Арсенал»
Фото: Other Agency
«Бёрнли» – «Арсенал»
Фото: Other Agency
- После первого тайма команды не выявили победителя – счет 1:1.
- Мяч «Бёрнли» записан на Вуда, а у «Арсенала» забил Пьер-Эмерик Обамеянг.
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