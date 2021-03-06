Опубликовано 06/03/2021 в 13:37 GMT | Обновлено 06/03/2021 в 13:43 GMT

Полузащитник «Арсенала» Гранит Джака привез гол в ворота лондонцев во время матча 27-го тура АПЛ против «Бёрнли».

Албанский футболист выбивал мяч из штрафной, но попал в нападающего соперника Криса Вуда. Мяч отскочил от новозеландца прямо в ворота – Бернд Лено оказался не готов к такому рикошету.

«Бёрнли» – «Арсенал» Фото: Other Agency

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«Бёрнли» – «Арсенал» Фото: Other Agency

«Бёрнли» – «Арсенал» Фото: Other Agency

«Бёрнли» – «Арсенал» Фото: Other Agency

После первого тайма команды не выявили победителя – счет 1:1.

Мяч «Бёрнли» записан на Вуда, а у «Арсенала» забил Пьер-Эмерик Обамеянг.

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