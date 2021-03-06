Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола считает, что клуб не может стать чемпионом без крупных денежных вложений. Пеп объяснил свои словам о том, что серия побед «Сити» связана с тратами на трансферы.

«Один титул можно выиграть со средним составом, но если хочешь побеждать часто, нужны игроки самого высочайшего уровня. А такие стоят больших денег. Я так вижу эту ситуацию. Мои слова не были сарказмом. Я говорил правду. «Бавария» или «Барселона», Реал», «Манчестер Юнайтед», «Ювентус» или «Милан», «Селтик» или «Рейнджерс», которые чаще всего побеждают в Шотландии, – у всех этих клубов больше денег, чем у остальных.

Разговоры о том, что мы побеждаем благодаря деньгам, всегда будут сопровождать нас. Многие журналисты говорят, что мы побеждаем только благодаря деньгам. Так что это правда. Мы это принимаем. Так же они поступали и с другими клубами, у которых бюджет больше нашего. Нужно с этим смириться. Но нас поддерживает мощнейшая организация в клубе, потрясающее отношение к делу во всех отделах. Это просто невероятно. Я говорю не только о себе, а обо всех отделах. Настоящая машина. Мы не были в числе элитных клубов 30-40 лет назад. Чтобы попасть в это число, нужно тратить. Раньше «МЮ» побеждал чаще других, потому что тратил больше них. В «Барселоне» и «Реале» было то же самое», – приводит слова Гвардиолы Manchester Evening News

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По оценке Transfermarkt, в этом сезоне «Манчестер Сити» потратил на трансферы 177,8 млн евро.

Траты «Манчестер Юнайтед» составили 83,5 млн евро.

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