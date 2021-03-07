Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон рассказал, что было самым сложным после кровоизлияния в мозг и операции, которую он пережил в 2018 году.
«Я потерял голос, просто не мог ничего сказать. Было очень-очень страшно, в голове вертелось множество мыслей. Вернется ли память? Смогу ли я когда-нибудь снова разговаривать?» – цитирует 79-летнего сэра Алекса Manchester Evening News.
- Фергюсон возглавлял «МЮ» на протяжении 26 лет с 1986 года по 2013-й.
- Он привел клуб к 38 трофеям, включая две Лиги чемпионов и 13 титулов АПЛ.
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