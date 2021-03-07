Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне рассказал о разговоре с Жозе Моуринью, когда бельгиец и португалец работали вместе в «Челси». После того разговора футболист понял, что у него нет шансов закрепиться в составе лондонского клуба.

«В прессе много писали о моих взаимоотношениях с Жозе Моуринью. Правда в том, что я разговаривал с ним только дважды. Его план всегда заключался в том, чтобы ненадолго сдать меня в аренду. Жозе вызвал меня в свой офис в декабре, и это был, вероятно, второй по важности момент, изменивший мою жизнь. Перед ним лежали какие-то бумаги, и он сказал: «1 передача. 0 голов. 10 перехватов». Мне потребовалась минута, чтобы понять, к чему он. Затем он начал читать статистику других атакующих полузащитников – Виллиана, Оскара, Маты, Шуррле. А у них что-то вроде 5 голов, 10 передач, что угодно. Жозе ждал моей реакции, и, наконец, я сказал: «Но некоторые из этих парней сыграли 15-20 матчей. Я сыграл только 3. Так что все поменяется, не так ли?»

Это было так странно. Я был полностью честен. Я сказал: «Я чувствую, в клубе не хотят, чтобы я был здесь. Я хочу играть в футбол. Я бы предпочел, чтобы ты меня продал». Я решил уйти, потому что чувствовал, что у меня не было никаких шансов сыграть в то время. Я не видел новых возможностей, поэтому для меня это было лучшим решением покинуть «Челси» и оказаться в ситуации, в которой я чувствовал себя с чистого листа. Ожидал ли я, что все пойдет именно так? Очевидно, нет, потому что в то время это была низкая точка в моей карьере, но я никогда не сомневался в своих способностях как футболиста», – приводит слова Де Брёйне Sport Bible со ссылкой на Sky Sports.

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Кевин де Брёйне перешел в «Челси» в начале 2012 года за 8 млн евро из «Генка», но провел всего 3 матча в АПЛ.

В 2015-м бельгиец перешел в «Манчестер Сити», с которым выиграл девять трофеев, в том числе два чемпионата Англии.

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