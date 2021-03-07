Опубликовано 07/03/2021 в 17:12 GMT | Обновлено 07/03/2021 в 17:13 GMT

Болельщики «Ливерпуля» поддержали команду во время матча 27-го тура АПЛ против «Фулхэма».

Во втором тайме над «Энфилдом» пролетел самолет к которому был прицеплен баннер с текстом «Сила в единстве. Вперед, «красные», YNWA!»

Чемпионат Англии Антирекорд на «Энфилде» за 129 лет. Факты о горе «Ливерпуля» 05/03/2021 В 06:04

«Ливерпуль» проиграл «Фулхэму» со счетом 0:1, единственный гол забил Марио Лемина на 45-й минуте.

Мерсисайдцы потерпели 6-е поражение подряд на домашнем стадионе и девятое в сезоне.

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