Болельщики «Ливерпуля» поддержали команду во время матча 27-го тура АПЛ против «Фулхэма».
Во втором тайме над «Энфилдом» пролетел самолет к которому был прицеплен баннер с текстом «Сила в единстве. Вперед, «красные», YNWA!»
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- «Ливерпуль» проиграл «Фулхэму» со счетом 0:1, единственный гол забил Марио Лемина на 45-й минуте.
- Мерсисайдцы потерпели 6-е поражение подряд на домашнем стадионе и девятое в сезоне.
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