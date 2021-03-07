На 65-й минуте дерби «Манчестер Сити» взлетел в очередную контратаку. Илкай Гюндоган потащил мяч в толпу защитников «Манчестер Юнайтед». Единственной опцией под пас стал Александр Зинченко, который открылся на левом фланге. Другие партнеры отстали.

Такого мрака не вытерпел даже Фернандиньо. Опорник «Сити» прервал разминку, чтобы взмахнуть руками и слегка поруководить командой: слишком сильно ей нужен был гол.

На дистанции матча «Сити» столкнулся с двумя трудностями: защитным гейм-планом Уле-Гуннара Сульшера и невезением.

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Оборона «Юнайтед» строилась на двух идеях. Первой стал умный прессинг. Его после матча отметил Пеп Гвардиола: «МЮ» был невероятен в давлении и очень быстр в контратаках».

Базовой схемой для прессинга Сульшер выбрал 4-2-3-1.

Схема 4-2-3-1 в защите «МЮ». Фото: Other Agency

В ходе защиты расстановка менялась за счет движений атакующих полузащитников. Чаще всего перемены в системе провоцировал Бруну Фернандеш. Он поднимался на одну линию с Антони Марсьялем.

Бруну поднялся к Марсьялю, чтобы запрессинговать первую линию «Манчестер Сити». Фото: Other Agency

Правда, такие включения Бруну были необязательными. Иногда плеймейкер «Юнайтед» сохранял позицию под форвардом. Задачей Фернандеша было пресекать атаки «Сити» по центральному каналу. Если для этого нужно было поддавить Рубена Диаша или Джона Стоунза, Бруну поднимался к Марсьялю. Если нужно было контролировать опорную зону, Фернандеш удерживал более глубокую позицию.

Избирательность Бруну сияла всю игру. Например, на 16-й минуте португалец задавил Эдерсона. В этом эпизоде «Сити» намеренно откатил владение во вратарскую. Сначала Стоунз нашел себя под прессингом Маркуса Рэшфорда и вернул мяч Диашу – почти к лицевой. Затем Рубен протянул пас на Эдерсона. Фернандеш угадал намерения соотечественника и рванул к чужому голкиперу. Эдерсону пришлось развернуть владение на левый фланг – там его перекусили Дэниел Джеймс, Скотт Мактомини и Аарон Уан-Биссака.

Включение Бруну в активный прессинг. Фернандеш заметил, что Диаш откатит мяч на Эдерсона, и переключился с опеки Родри на давление по голкиперу. Фото: Other Agency

А вот обратный пример. Здесь Бруну сохранил позицию под Марсьялем. Во-первых, он пресекал передачу на Родри. Во-вторых, спустя секунду после приема Диаша плеймейкер «Юнайтед» покрутил головой и заметил смещение Габи Жезуса вглубь – пришлось контролировать еще одно направление. В итоге защитник «Сити» выкатил банальный пас поперек поля, на Стоунза.

Более осторожная позиция Бруну. Здесь он контролирует передачи не только на Родри, но и на Жезуса. Фото: Other Agency

Другой важной чертой защиты «МЮ», помимо роли Бруну, стала дисциплина в полуфлангах. Их традиционно сторожили Мактомини и Фред. Оба они редко выдергивались на отдельных соперников и чаще охраняли зону. Итог – почти 40% потерь «Сити» пришлись именно на полуфланги.

Карта потерь «Сити» в матче с «МЮ». 39% (11 из 28) пришлись на полуфланги (отмечены оранжевыми прямоугольниками). Фото: Other Agency

Вот пример того, как привязка к зоне вместо человека стала преимуществом для Фреда. Бразилец держался полуфланга против очередной статичной атаки «Сити». Он контролировал Гюндогана и страховал соседний фланг одновременно. Стоунз решил разбить блок «Юнайтед» рывком и протиснулся в карман между Рэшфордом и Люком Шоу. Фред пресек его слалом успешным отбором.

Расположение Фреда в полуфланге. Он контролирует Гюндогана и страхует фланг одновременно. Спустя секунду бразилец отберет мяч у Стоунза. Фото: Other Agency

В итоге «Сити» занесло в вихрь атакующих проблем. Крепкая защита «МЮ» в первой стадии не давала комфортно продвигать владение по центру, а надежность в полуфлангах лишала удобных смещений и включений в штрафную. Это отразилось на структуре ударов «горожан». Если по сезону команда Гвардиолы наносит лишь 34% от ударов из-за пределов штрафной, то в дерби эта доля составила 43%. Проще говоря, удачная стратегия «Юнайтед» заставляла «Сити» бить издалека и форсировать удары из стерильных позиций.

Конечно, даже на фоне тактических достижений «МЮ» в чем-то повезло. Ключевым фактором стал ранний пенальти. Это отметил Кевин де Брёйне: «После первого гола мы играли по правилам «Юнайтед». Нам потребовалось 15 минут, чтобы адаптироваться к матчу». Кроме того, «Сити» все равно настрелял 23 удара, а под финальный свисток выбил два острых момента для Рахима Стерлинга.

Но все это не дискредитирует реальные успехи Сульшера (и провалы «Сити» вроде дыры в прессинге перед вторым голом). Теперь главное для «горожан» – пересобраться в плане результата. Гвардиола подошел к этому вопросу по-философски: «Против «Вест Хэма» мы сыграли намного хуже, чем сегодня, и не заслужили победу. А сегодня мы не заслужили поражение».

Сульшер достиг локальной победы. Но если «Сити» откроет после нее новый винстрик, конкурентов за золото АПЛ не останется.

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