Есть места, которые созданы для открыток. Средневековый городок Крумбах – как раз такой. Леса и возвышенности прячут его от посторонних глаз. Здесь быстро темнеет, и в аккуратных баварских домиках зажигаются окна. Дом Рудольфа Тухеля светится ярче многих: его сад увешан гирляндами, а в клумбах прячутся бесчисленные фигурки гномов с фонариками в руках. Именно такую картину каждый день видел маленький Томас, когда отец привозил его домой с тренировок.

Мать будущего финалиста Лиги чемпионов Габриэла работала экономкой, поэтому дома всегда идеально чисто, и все лежит на своих местах – жизнь организована строже, чем в аптеке. Рудольф тоже сторонник жесткой дисциплины: он работал детским тренером в местном футбольном клубе «Крумбах», куда Томас попал уже в шесть лет. Отец был его первым коучем не только в игровом плане – Рудольф научил сына лидерству и логическому восприятию мира, ключевому тренерскому качеству. Технический склад ума даже сформировал детскую мечту Томаса – в девять лет он хотел стать пилотом спасательного вертолета. Поэтому не бросал школу ради футбола. Он не только тренировался в футбольной академии, но и выступал за сборные школы по футболу и волейболу. Уже тогда Тухель начал проявляться как тренер.

Любимые группы школьника Тухеля в анкете – AD/DC и ABBA Фото: Eurosport

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«Конечно, он был молод, но в тактическом отношении оказался очень умен. Например, в волейболе без колебаний брал сильного игрока из другой команды, чтобы усилить свою, потому что всегда хотел победить. Он, не колеблясь, приказывал партнерам располагаться на другой позиции, чтобы быть более эффективными», – вспоминает школьный тренер Томаса Ханс Комм.

В 1987-м команда маленького Крумбаха с 14-летним полузащитником Тухелем в составе добралась до финала школьного чемпионата Германии. Турнир проходил на легендарном Олимпийском стадионе в Берлине. Крумбах играл против богатейших школ страны, но вопреки ожиданиям выиграл титул. «Меня там не было, но другие учителя сказали, что Томас сыграл ведущую роль в победе. Неудивительно, что ему это удалось. Он был очень сосредоточен на футболе. Помню, на уроке волейбола он начал жонглировать мячом, хотя это запрещено. Это один из редких моментов, когда мне пришлось сделать ему замечание», – усмехается Комм.

Победа на школьном чемпионате подарила Тухелю шанс всей жизни, который нельзя упускать. В 15 лет он попал в академию «Аугсбурга», куда Рудольф возил его каждый день – по 50 км в одну сторону. Ради цели Томас превратился в изгоя, оставив из друзей только мяч и поле.

Куда Томас Тухель ходил каждый день Фото: Eurosport

«Он никогда не пил спиртного. Футбол всегда на первом месте. Вот пример: ребята-студенты ходили на стадион, только чтобы выпить несколько кружек пива в местном ресторане. В это время Томас заходил в учительскую и просил открыть комнату с мячами. Пока остальные веселились и пили пиво, он бегал с мячом по полю. В одиночестве», – удивляется Ханс Комм.

В «Аугсбурге» Тухель провел четыре года. Там центрального хава переделали в защитника: Томас отличался великолепным выбором позиции, первым пасом и видением поля – идеальный защитник да еще и ростом 190 см. Когда в 19 лет Тухель готовился подписать первый профессиональный контракт, у руководства «Аугсбурга» случилось помутнение: Томасу даже не предложили договор и отпустили просто так.

Долговязого защитника захотел «Штутгарт» из второй Бундеслиги. Тухель надеялся на карьерный взлет – его даже вызывали в молодежную сборную Германии. Томас переехал в Штутгарт – город ему понравился. Но за два года он вышел на поле всего восемь раз. Тухель очень высоко ценил себя и свои скиллы – еще школьные учителя называли честолюбие его главным качеством. Он больше не хотел ждать шанса на лавке и уехал еще дальше – в «Ульм» из третьей Бундеслиги.

Команда Тухеля после победы на чемпионате 1987-го Фото: Eurosport

В клубе из Баден-Вюртембера Тухель наконец нашел себя. С первых матчей защитник стал игроком основы и провел за «Ульм» 69 матчей, в которых забил трижды. В 1997-м команду возглавил Ральф Рангник. Два тактика быстро нашли общий язык. Новый коуч привел команду в порядок, и «Ульм» уверенно пополз на повышение с Тухелем в составе. Когда ему снова показалось, что дела налаживаются, случился самый страшный поворот, который мог быть: во время одного из матчей у 24-летнего Тухеля не выдержало колено, и порвался хрящ. Около года он потратил на восстановление.

Врачи не рассчитывали, что после этого Томас вернется на поле. Футбол был делом всей его жизни, так что защитник кропотливо восстанавливался, лелея надежду. В 1998-м он выздоровел и попросил у Рангника шанс. Ральф выпустил Томаса на двусторонку, и очень быстро они поняли, что все кончено – из-за колена защитник больше не сможет играть. Из 25 лет жизни почти 20 Тухель потратил на карьеру футболиста, и теперь в самом расцвете сил он закончил ее.

Томас психанул и решил совсем завязать с футболом. Он немного поработал в пекарне Ульма, а затем вернулся в Штутгарт. Здесь бывший футболист изучал бизнес-менеджмент и работал официантом в RadioBar – культовом месте для европейского хип-хопа. Томас жалел себя и свою карьеру: читал новости о том, как «Ульм» поднялся на дивизион выше, и закипал от ярости. Томас планировал найти место офисного сотрудника, когда ему в руки попала книжка «Внутренняя игра в теннис» У. Тимоти Голви.

Томас Тухель – игрок «Штутгартер Кикерс», 1993 Фото: Imago

Автор книги – теннисист и тренер, а его текст в то время стал прорывным: мало кто задумывался о связи психологии и физического состояния. Голви заложил основы современного коучинга, и Тухель невольно стал его главным учеником.

«Игрок во внутренний теннис начинает ценить искусство расслабленной концентрации больше всех других навыков, он открывает подлинную основу для уверенности в себе и узнает, что секрет победы в любой игре заключается в том, чтобы не прилагать излишнего усердия. Он стремится к спонтанному поведению в игре, которое появляется только тогда, когда ум спокоен и кажется единым с телом, находя способы снова и снова расширять пределы собственных возможностей», – писал Голви.

И это взорвало мозг Тухелю, ведь он отказывался от нормальной жизни и расслабленности в пользу бесконечных тренировок и ожиданий. Вместо того чтобы адаптироваться среди сверстников, одноклассников в новых клубах и получать удовольствие от жизни, Тухель тренировался как робот. Его тело просто не выдержало физического и психологического давления и сломалось в 24 года.

Тогда же о нем вспомнил и Ральф Рангник. «Тухель стал тренером благодаря мне. Он играл за «Ульм», ему пришлось завершить карьеру из-за проблем с коленом. Тогда я дал ему работу тренера в юниорской команде для футболистов до 15 лет. До этого он даже не собирался быть коучем и работал в баре», – хвастался Рангник. Тухель сначала понаблюдал за работой тренеров, затем начал учиться сам. По немецким законам он должен был отработать 800 часов, прежде чем получить профессиональную лицензию. Все это время Тухель вытирал столы и разносил пиво в RadioBar.

Томас Тухель и Ральф Рангник Фото: Getty Images

Шесть лет Тухель пахал детским и юношеским тренером в «Штутгарте». Два года Томас развивал «Аугсбург-2» и молодежку «Майнца» и в 2009-м, спустя девять лет после начала тренерской карьеры, получил место босса главной команды «Майнца». Дальше его ждал неизменный успех.

Своим учителем Тухель считал руководителя академии «Штутгарта» Херманна Бадштубера, отца звезды «Баварии» Хольгера. А сам Томас запустил карьеры Марио Гомеса, Сами Хедиры и Андре Шюррле. Работа со сложными игроками стала короночкой Тухеля – все благодаря книжке Голви.

«Книга объяснила все, что я делал не так, и изменила мою жизнь», – говорил Генрих Мхитарян. Шюррле получил томик в подарок после перехода в «Челси» в 2013-м. Пьер-Эмерик Обамеянг так же прочитал труд, а когда Тухель ушел из «Боруссии», назвал его одним из лучших тренеров в жизни: «Он немного сумасшедший, чем похож на меня».

Папа и мама Томаса Тухеля Фото: Eurosport

У Томаса были ресурсы, чтобы стать одним из лучших футболистов в мире. Он потратил два десятилетия на реализацию мечты, но потерял все из-за травмы. Сейчас он мог быть менеджером одной из бесчисленных корпораций. История Тухеля показывает: для успеха мало многочисленных тренировок – нужно уметь изменяться и превращаться во что-то совершенно новое. Адаптируйся или умри. «Необходимо постоянно адаптировать свой стиль под то, что нужно твоему коллективу, надо меняться, развиваться и расти», – говорит главный тренер «Челси».

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