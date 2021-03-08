Болельщики «Ливерпуля» открыли сбор средств на трансфер французского нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

Два фаната запустили кампанию в сервисе GoFundMe и надеются собрать 290,5 миллиона евро. Трансферная стоимость 22-летнего футболиста согласно Transfermarkt – 180 миллионов.

«У «Ливерпуля» недостаточно денег для такого трансфера, и мы подумали, что можем взять это на себя. И собрать средства со всех болельщиков со всего мира. Давайте шокируем футбольный мир, где есть около 100 миллионов фанатов «Ливерпуля». Если поучаствуют все, с одного болельщика потребуется всего 2,5 фунта, и тогда мы сможем собрать достаточно денег для переговоров с Килианом.

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Давайте объединимся, чтобы осуществить первый в истории и самый крупный трансфер на деньги болельщиков. Давайте творить историю», – цитирует сообщение фанатов talkSPORT

Мбаппе играет за «ПСЖ» с 2017 года.

В составе парижского клуба он завоевал семь национальных титулов, со сборной Франции стал чемпионом мира.

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