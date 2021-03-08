Стивен Джеррард взял первый трофей в качестве тренера – под его руководством «Глазго Рейнджерс» стали чемпионами Шотландии впервые за 10 лет и с того момента, как клуб пережил процедуру банкротства.

Сообщалось, что руководство «Ливерпуля» пристально следит за успехами 40-летнего Джеррарда и готово рассмотреть кандидатуру легенды клуба на замену Юргену Клоппу. Впрочем, Марк Лоуренсон – другая легенда «красных» – считает, что Стиви Джи еще не готов к подобному вызову.

«Несмотря на все успехи в «Рейнджерс», управление «Ливерпулем» находится на другом уровне. Назначить его было бы большой авантюрой для владельцев клуба. Он проделал потрясающую работу в «Рейнджерс», он был отличным игроком, но, возможно, ему сначала нужно найти другую работу в АПЛ. Проблема для Стивена заключается в том, что другие менеджеры, которые переходили от своей первой работы на ступень выше, в итоге не добивались успеха. Поэтому ему следует быть очень, очень осторожным.

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Его голову наверняка уже занимают мысли о том, чтобы снова выиграть чемпионат в следующем сезоне. И попадание в групповой этап ЛЧ с «Рейнджерс» также является его целью. Но в том маловероятном случае, если летом ему позвонят из «Ливерпуля», Стивен не сможет сказать нет. Потому что такую работу не предлагают дважды», – сказал Лоуренсон BBC Sport

Ливерпуль», завоевав чемпионство в сезоне-2019/20, проводит следующий год неудачно – после 28 матчей команда Клоппа идет только восьмой.

Ранее появлялась информация, что Стиви Джи может возглавить мерсисайдский клуб, если Юрген Клопп перейдет на работу в сборную Германии летом 2021 года.

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