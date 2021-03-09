Вратарь «Уотфорда» Бен Фостер, ранее выступавший за «Манчестер Юнайтед», рассказал о самых неудобных оппонентах.
«Диего Коста. Просто мелкая грязная крыса. Он рычал, царапался, ни на секунду не оставлял тебя в покое, не давал продохнуть. И Луис Суарес немного похож на него. Играть против него было просто ужасно: он пинался, царапался, делал что угодно. Но это настоящие победители, я люблю таких игроков. Такие футболисты – такие звери – нужны команде», – заявил Фостер.
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  • Фостер выступал за «МЮ» в 2005-2010 годах, с 2018-го играет за «Уотфорд».
  • Коста сейчас находится без клуба, Суарес – в «Атлетико».
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