Опубликовано 09/03/2021 в 14:42 GMT | Обновлено 09/03/2021 в 14:52 GMT

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что не возглавит сборную Германии после ухода Йоахима Лёва.

Немецкий футбольный союз (DFB) 9 марта на официальном сайте сообщил, что главный тренер национальной команды Йоахим Лёв покинет свой пост после Евро-2020. Лёв лично попросил расторгнуть контракт, который действовал до 2022 года.

Согласно слухам, руководство немецкого футбольного союза планировало пригласить вместо Лёва главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа.

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Однако Клопп заявил, что недоступен для работы в сборной Германии, поскольку его контракт с «Ливерпулем» действует до 2024 года. «Я уверен, что немецкая федерация примет подходящее решение», – цитирует немецкого специалиста журналист Роб Харрис.

Юрген Клопп возглавляет «Ливерпуль» с 2015 года. Под руководством 53-летнего немца «красные» выиграли АПЛ, ЛЧ и Суперкубок УЕФА.

Йоахим Лёв возглавляет сборную Германии с 2006 года. Его главное достижение во главе бундестим – победа на ЧМ-2014.

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