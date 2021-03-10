На вратаря «Эвертона» Робина Ульсена и его семью напали грабители с ножами и мачете. В это время голкипер отдыхал дома с женой и двумя детьми.
Воры ворвались в дом Ульсена, угрожали ему ножом и скрылись с ценными украшениями и дорогими часами. Полиция проводит расследование, а «Эвертон» предложил психологическую поддержку игроку и его семье, пишет Daily Mail.
- В феврале грабители обнесли дом тренера «Эвертона» Карло Анчелотти в Ливерпуле.
- В прошлом году у опорника «Ливерпуля» Фабиньо украли драгоценности и Audi, когда он играл против «Челси».
- В текущем сезоне Ульсен провел за «Эвертон» 5 матчей в АПЛ и пропустил 8 мячей.
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