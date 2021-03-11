«Эвертон» предложил помощь другим клубам из английской Премьер-лиги по охране футболистов. В мерсисайдском клубе забили тревогу после нападения на вратаря Робина Ульсена. Неизвестные ворвались в дом шведского голкипера в пригороде Манчестера Олтрингеме и угрожали мачете игроку и его жене Мии. Ульсен отдал грабителям ценные вещи и дорогие часы.

Футболисты «Эвертона» испугались повторных инцидентов уже с их поместьями, в клубе сразу предложили нанять охрану и телохранителей. В руководстве «ирисок» связались с правлением «Ливерпуля», «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» и предупредили их о повышенной опасности.

В полиции заявили, что регион к югу от Манчестера, который включает в себя города Хэйл, Боудон и Олтрингем, в последние месяцы страдает от участившихся случаев нападения грабителей. Как раз в этом районе живут многие игроки «Сити», «Юнайтед» и мерсисайдских клубов.

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Один из представителей «Эвертона» уточнил, что футболистам основного состава лишний раз напомнили о правилах безопасности и установках, что делать и как себя вести в случае вооруженного ограбления. Источник Daily Mail также сообщил , что некоторые игроки уже связались с компанией, занимающейся услугами сторожевых собак.

Робин Ульсен перешел в «Эвертон» в октябре 2020 года в аренду из «Ромы». В чемпионате Англии он сыграл пять матчей, в которых пропустил восемь мячей.

«Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» занимают в АПЛ два первых места. «Эвертон» в таблице идет шестым, «Ливерпуль» – восьмым.

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