Каждое спасение голкипера «Челси» Кепы Аррисабалаги стоит 558 тысяч евро. Испанец – третий в списке вратарей по стоимости одного сэйва в пересчете с заработной платы.

Кепа зарабатывает в «Челси» 9,1 млн евро в год, при этом голкипер совершил за весь сезон лишь 12 сэйвов. Каждое спасение обошлось его клубу в 558 тысяч евро. Первое место в рейтинге занимает Фрейзер Форстер из «Саутгемтптона» – он получает 4,24 млн в год. В текущем сезоне англичанин сделал три сэйва, а это больше 1 млн евро за полезное действие. На второй строчке Даррен Рэндольф из «Вест Хэма». Ирландец сделал те же 3 сэйва за 2,45 млн евро в год. Одно его спасение стоит клубу 580 тысяч.

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