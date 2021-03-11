Бывший владелец «Челси» Кен Бейтс заявил, что нужно запретить клубам английской Премьер-лиги иметь иностранных владельцев. В 2003 году Бейтс продал лондонский клуб Роману Абрамовичу.

«Манчестер Юнайтед» принадлежит американцам. «Ливерпуль» принадлежит другим американцам. Первое, что они сказали: «Давайте сократим Премьер-лигу на два клуба». Пусть эти двое уйдут в отставку. Убирайтесь отсюда. Самое замечательное в английском футболе – в августе все начинается заново. То, что вы делали 20 лет назад, не имеет ничего общего с тем, что вы делаете сегодня. Беда в том, что ФА очень слаба. Я обнаружил это, когда был в совете и правлении ФА. Им следовало ввести правила, запрещающие иностранцам владеть футбольными клубами.

Слишком много денег уходит за границу, и они не платят никаких налогов. Правительству следует ввести налог на любые платежи за границу – за трансфер футболистов, переводы агентам, права на изображения, от 25 до 30 процентов. Другое дело, они должны взимать плату за исходящий перевод в счет налога. Это снизит плату за трансферы, уменьшит количество иностранных игроков и позволит английским футболистам играть в английской лиге», – цитирует Бейтса The Telegraph

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Бейтс продал «Челси» Роману Абрамовичу за 140 млн фунтов.

Он также был владельцем «Лидс Юнайтед» и шотландского «Патрик Тисл».

«Лидс» Бейтс также продал иностранцу – бизнесмену из Бахрейна Салаху Норуддину.

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