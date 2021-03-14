Полузащитник «Кристал Пэлас» Уилфрид Заха стал первым игроком АПЛ, который не встал на колено перед матчем. Прецедент случился в игре с «Вест Бромвичем» в рамках 28-го тура Премьер-лиги. Все футболисты и арбитры преклонили колени, в то время как Заха скрестил руки за спиной и остался неподвижен.

После матча ивуариец объяснил свой поступок и заявил, что о его решении не вставать на колено было известно уже пару недель:

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«Здесь нет правильного или неправильного решения, но лично я чувствую, что жест стал просто частью предматчевой процедуры. И в данный момент не имеет значения, встаем ли мы на колени или стоим – некоторые из нас по-прежнему подвергаются жестокому обращению.

Я знаю, что АПЛ и другие органы власти работают над изменением ситуации, и я уважаю это. Я также полностью уважаю своих партнеров по команде и игроков из других клубов, которые продолжают вставать на колено.

Считаю, что как общество мы должны поощрять лучшее образование в школах, а компании, работающие в социальных сетях, должны принимать более решительные меры против людей, которые оскорбляют других в интернете – и не только футболистов», – заявил Заха.

Ранее команда Уэйна Руни «Дерби Каунти» отказалась вставать на колено перед матчами в поддержку движения Black Lives Matter. Они будут поступать так до конца сезона.

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