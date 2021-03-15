Алькантара семь сезонов порхал в центре поле «Баварии» и, несмотря на обилие травм, запомнился отличной игрой. После победы с «Мюнхеном» в ЛЧ он захотел новый вызов и нашел его в Англии. Самый сложный чемпионат с трудом адаптирует новичков из Бундеслиги (Палисик, Хаверц и Вернер тоже никак не зажгут в «Челси»), но Тьяго это не смутило: работа в прессингующей машине Юргена Клоппа – престижная профессия. Тем более что уровень полузащитника, казалось, гарантировал моментальное привыкание к новым условиям. «Он выдающийся игрок, который был очень важен для нас. Мы наслаждались работой с ним. Могу лишь поздравить «Ливерпуль», они заполучили великолепного футболиста и замечательного человека», – заключил Ханс-Дитер Флик.

Только в «Ливерпуле» у Тьяго не задалось. Испанец в дебютном матче отыграл тайм против «Челси» и подхватил коронавирус. Пропустив два тура, он отбегал 90 минут в мерсисайдском дерби: Ришарлисон кровожадным прыжком в колено познакомил испанца с культурой исторического противостояния и снова отправил новичка лечиться. По началу Алькантару ждали на поле к ноябрю, но полузащитник окреп только к концу декабря и третий матч в АПЛ провел в канун Нового года. На тот момент «Ливерпуль» лидировал и ехал на мощной 68-матчевой серии без поражений на «Энфилде».

Ситуация развернулась после обоснования Тьяго в основном составе. С того момента испанец регулярно выходил в основе, кроме последней игры с «Фулхэмом». «Энфилд» испытал первое поражение за три с лишним года, а «Ливерпуль» выиграл только три матча в АПЛ, на что повлияла в том числе кислая игра Алькантары. «Думаю, полузащита «Ливерпуля» является для них такой же проблемой, как и защита. Тьяго явно классный игрок, но он часто нарушает правила, и я не уверен, что «красным» с ним лучше», – сказал экс-игрок «Челси» Тони Каскарино.

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Тьяго Алькантара и Тимо Вернер Фото: Getty Images

Из-за перемещения Хендерсона и Фабиньо в центр защиты роль центрального в тройке полузащитников досталась Тьяго. Интеллигентная культура паса испанца обещала ему комфорт на этой позиции, но вышло иначе. Неторопливый полузащитник с трудом вписывается в интенсивный ритм команды, часто фолит (чуть больше двух раз за матч) и сковывает атакующую игру. Пока Хендерсон носился в защите, «Ливерпуль» позабыл, как забивать: в 13 матчах подряд «красные» только однажды отличились в первом тайме, а в пяти из 10 последних игр в АПЛ и вовсе промолчали.

Алькантара – ответственный за построение позиционных атак «красных» – создает слишком мало возможностей для партнеров. По ключевым для полузащитника показателям xGChain (сумма всех атакующих действий) и xGBuildup (то же самое, только без ударов и пасов под удар) он уступает Хендерсону, который с января пашет в обороне. Тьяго за 90 минут настрелял 0,52 и 0,47 баллов по этим показателям, капитан набивает по 0,60 и 0,55 очков.

Еще пугает регресс испанца. В последнем мюнхенском сезоне он накалывал 1 балл xGChain и 0,89 xGBuildup – почти в два раза больше, чем в кампании-2020/21. «Знаю, что мои выступления критикуют, и не удовлетворен тем, как играю в «Ливерпуле. У меня была серьезная травма, так что было сложно вернуться в игровой ритм. Но это нельзя считать оправданием», – считает Тьяго.

Из маэстро центральной линии Тьяго превратился в элитного вышибалу. С возвращения испанца в основу (4 января) никто в АПЛ не грубит чаще. Он сфолил 21 раз за 11 игр и на шесть нарушений обскакал ближайшего конкурента Адемолу Лукмана. Чище играют даже хамоватые британцы из подвала таблицы. Алькантара установил персональный рекорд нарушений – ни в одном сезоне он не собирал по два фола за игру, проведя хотя бы 500 минут за розыгрыш.

Тьяго Алькантара Фото: Getty Images

Вживленный в игру «Ливерпуля» Хендерсон намного полезнее в созидании, а кризис начался ровно в момент сдвига капитана в защиту. До первого перфоманса Джордана в роли ЦЗ и внедрения Тьяго в основу «красные» потерпели только одно поражение в АПЛ – шокирующий погром от «Астон Виллы». Мерсисайдцы долго справлялись без Вирджила ван Дейка и Джо Гомеса, но не пережили потерь в центре поля.

Сухая игра Тьяго не остается без внимания. Бывшие звезды АПЛ топчут или оправдывают испанца, но для всех очевидно, что пользы от него мало. «Ему трудно покрыть все поле, потому что он не такой игрок. Тьяго может управлять атаками, вводить партнеров в игру – в этом он хорош. Но это не стиль «Ливерпуля». Он не похож на футболиста типа Юргена Клоппа, у которого игра идет на скорости 100 миль в час», – сказал Пол Скоулз.

Действительно, Алькантара – чужероден на «Энфилде». Испанец медлителен, а в позиционных атаках часто погружается в оборонительную линию, чтобы в комфорте встретить мяч. Когда кризис «Ливерпуля» только стартовал, многие связывали его с отсутствием основных защитников. Оказалось, куда больнее команда приняла перестановки в центральной зоне.

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