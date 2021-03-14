Сэр Алекс Фергюсон рассказал, как в 1996 году отказался от возможности подписать Роналдо в «Манчестер Юнайтед» из-за финансовых ограничений.

«Агент Роналдо спросил меня, заинтересован ли я в его переходе. Моей первой реакцией было удивление: почему «Барселона» заплатила за него 20 млн долларов в июле прошлого года, а теперь продает такого важного игрока?

Агент ответил, что проблем нет: в контракте Роналдо есть пункт, который позволяет ему уйти, если поступит предложение выше определенной суммы. Он сказал, что мне даже не придется разговаривать с клубом – я могу обратиться напрямую в Федерацию футбола Испании.

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Тогда я спросил его о деньгах. Выяснилось, что гонорар составит около 32 миллионов долларов при зарплате в 4 миллиона долларов в год. Плюс комиссия за перевод в размере 20 миллионов фунтов стерлингов.

Я понял, что хочу увидеть, как Роналдо играет за «МЮ». У меня есть интуитивное чувство, что «Олд Траффорд» станет его сценой. Но действительно ли вы можете оправдать такие затраты? Как бы себя чувствовали остальные наши игроки? А что, если ему не понравится жизнь в Манчестере? И какая у нас будет гарантия, что тот же агент не будет трепать его через шесть месяцев на предмет нового перехода?» – объяснил Фергюон причины отказа от трансфера бразильца в своем дневнике сезона1996/97 года «Воля к победе».

Вместо «МЮ» Роналдо перешел в миланский Интер, где закрепился в статусе одного из лучших форвардов мира и выиграл «Золотой мяч» в 1997 году.

После «Интера» Роналдо выступал за «Реал», «Милан» и «Коринтианс».

Один из самых легендарных перфомансов в карьере Роналдо – хет-трик на «Олд Траффорд» в плей-офф ЛЧ-2003. Фанаты «МЮ» аплодировали форварду «Реала» стоя.

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