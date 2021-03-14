Главный тренер «Арсенала» Микель Артета перед игрой с «Тоттехэмом» сделал серьезный шаг – испанец вывел из состава Пьера-Эмерика Обамеянга. Артете оказалось наплевать, что его клуб и так находится в затруднительном положении и что он лишает команду топ-игрока перед дерби. Важнее было показать Обамеянгу, что место в «Арсенале» за ним не забронировано на годы вперед. Что вообще сделал габонец?

Сначала говорили, что он нарушил противоковидные меры, чем Пьер-Эмерик частенько грешит – он уже пропускал тесты на коронавирус и бил татуировку, хотя делать этого нельзя. Все оказалось намного проще: Обамеянг доконал Артету постоянными опозданиями. Форвард не успел вовремя прибыть в расположение команды перед игрой со «шпорами», и это было уже не в первый раз. Тренер справедливо решил, что штрафами Обамеянгу мозги не вправить, и потому просто взял и усадил его на скамейку перед важнейшим матчем.

Пьер-Эмерик Обамеянг Фото: Getty Images

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Серьезный риск, но вполне оправданный и вызывающий уважения – не каждый молодой тренер вот так просто возьмет и осадит главную звезду. Особенно когда команда плетется в середине таблицы, а планировала бороться минимум за топ-3. Артета показал не только Обамеянгу, но и всем остальным, что будет с теми, кто позволяет себе слишком много.

Сидящий на пустой трибуне Обамеянг выглядел уныло и жалко. Без него «Арсенал» не был беззубым или неполноценным. Прекрасно смотрелся Александр Ляказетт: француз нанес больше всех ударов за матч (5), а в створ столько же раз пробил только главная звезда игры – Эрик Ламела (по 2). Отлично проявил себя Эдегор, который забил первый мяч в АПЛ и постепенно осваивается в Лондоне.

Атака «Арсенала» смотрелась выигрышно еще и на фоне ужаса, который творился в нападении «шпор» – всего 1 удар по воротам в первом тайме. Опасная игра в исполнении «Тоттенхэма» началась только в конце матча, когда подсел «Арсенал». Пропусти команда Артеты в добавленное время, отсутствие Обамеянга уже не выглядело бы таким уж мудрым решением, каким оно является на самом деле.

Если габонец не воспримет поступок Артеты слишком близко к сердцу, то вернется только сильнее. Обамеянг будет нужен команде в следующих матчах, тренер не сможет задвигать его в каждом матче. Все-таки впереди плей-офф ЛЕ и завершающая стадия АПЛ, где есть мизерный шанс зацепиться за еврокубки. Правда, нельзя исключать, что Обамеянг уже во время игры с «Тоттенхэмом» переписывался с агентом Кваку Менсой, давним хейтером Артеты. Тогда уже этим летом нас может ждать очередная сага. «Барселоне», например, очень нужен новый нападающий.

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