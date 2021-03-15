Полузащитник «Тоттенхэма» Эрик Ламела забил сумасшедший по красоте мяч в ворота «Арсенала» в матче 28-го тура АПЛ.
Соавтором гола выступил Лукас Моура, который на 33-й минуте отбросил мяч партнеру – Ламела мгновенно оценил ситуацию и пробил рабоной точно в дальний угол. По пути мяч пролетел между ног у Томаса Парти.
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Если вы думаете, что такое исполнение Ламелы – случайность, то это мнение ошибочное. В розыгрыше Лиги Европы-2014/15 аргентинец положил потрясающую банку из-за штрафной в сетку «Астераса» – опять же рабоной.
Таким же движением Эрик поражал ворота соперников еще выступая в Аргентине за «Ривер Плейт». Красота?
А еще в ютьюбе можно найти несколько отличных попыток Ламелы забить рабоной, которые не завершились голами – спасали вратари.
КАКОЙ ГОЛ КРУЧЕ?
- К несчастью для «Тоттенхэма», красивейший гол Эрика не помог переиграть «Арсенал». «Канониры» победили 2:1.
- Сам Ламела испортил впечатление от супергола – на 76-й минуте он заработал вторую желтую карточку и оставил команду в меньшинстве.
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«Тоттенхэм» едва не выиграл на 93-й минуте – мячу не хватило 10,04 мм, чтобы пересечь линию
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