Опубликовано 15/03/2021 в 14:24 GMT | Обновлено 15/03/2021 в 14:28 GMT

Полузащитник «Тоттенхэма» Эрик Ламела забил сумасшедший по красоте мяч в ворота «Арсенала» в матче 28-го тура АПЛ.

Соавтором гола выступил Лукас Моура, который на 33-й минуте отбросил мяч партнеру – Ламела мгновенно оценил ситуацию и пробил рабоной точно в дальний угол. По пути мяч пролетел между ног у Томаса Парти.

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Если вы думаете, что такое исполнение Ламелы – случайность, то это мнение ошибочное. В розыгрыше Лиги Европы-2014/15 аргентинец положил потрясающую банку из-за штрафной в сетку «Астераса» – опять же рабоной.

Таким же движением Эрик поражал ворота соперников еще выступая в Аргентине за «Ривер Плейт». Красота?

А еще в ютьюбе можно найти несколько отличных попыток Ламелы забить рабоной, которые не завершились голами – спасали вратари.

КАКОЙ ГОЛ КРУЧЕ? В ворота Арсенала В ворота Астераса За Ривер Плейт

К несчастью для «Тоттенхэма», красивейший гол Эрика не помог переиграть «Арсенал». «Канониры» победили 2:1.

Сам Ламела испортил впечатление от супергола – на 76-й минуте он заработал вторую желтую карточку и оставил команду в меньшинстве.

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