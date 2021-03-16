Вратарь «Вулверхэмптона» Руй Патрисиу получил тяжелую травму в матче 28-го тура чемпионата Англии против «Ливерпуля».

На 86-й минуте голкипер вышел на линию вратарской, чтобы отразить удар Мохамеда Салаха. Он пустил мяч в сетку, ассистент рефери отменил гол из-за офсайда. Патрисиу столкнулся с коленом капитана «Вулвс» Конором Коуди и потерял сознание.

Выбежавшие врачи надели на Руя кислородную маску и приводили футболиста в чувство. Затем его спустя 15 минут унесли на носилках в подтрибунное помещение, и матч продолжился. Главный судья добавил семь минут к основному времени, но из-за повреждения Патрисиу команды провели на поле дополнительные 19 минут.

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Во флэш-интервью главный тренер «Вулверхэмптона» Нуну Эшпириту Санту сообщил, что с голкипером все в порядке. «Мне пришли новые данные – с Патрисиу все окей. Он полностью пришел в сознание, помнит этот эпизод, в курсе того, что произошло. Доктора говорят, что с ним все будет нормально. Всех нас беспокоят подобные ситуации, когда кто-то из футболистов пропускает удар в голову. Но с Руем все хорошо, он восстановится и вернется на поле», – заявил Санту в эфире Sky Sports

На 100-й минуте встречи в раму «Вулверхэмптона» встал запасной голкипер Джон Радди. Эта замена стала дополнительной четвертой у хозяев, это правило недавно ввели в Англии из-за участившихся случаев вынужденных перестановок в матчах.

«Ливерпуль» выиграл у «Вулвс» со счетом 1:0, единственный мяч на 45-й минуте забил Диогу Жота. После этой победы «красные» поднялись на шестое место и отстают от зоны Лиги чемпионов на пять очков.

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