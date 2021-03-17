Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп назвал лучшего футболиста, с которым когда-либо работал.

«Роберт Левандовский. Будет нечестным произнести в ответ имя кого-то другого, а не Левы.

Если бы все футболисты развивались на том же уровне, что и Левандовский с того момента, как я впервые увидел его в познанском «Лехе», то футбол был бы абсолютно сумасшедшим. Каждый игрок был бы феноменальным.

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Роберт – абсолютная машина, сделал все необходимое, чтобы превратиться в голевого монстра. Он точно знает, что нужно делать в любой ситуации. Хочу сказать спасибо ему и остальным игрокам, которые сделали меня хорошим тренером», – заявил Клопп в интервью Bild (цитата по Sportowe Fakty ).

Клопп и Левандовский сотрудничали в дортмундской «Боруссии» с 2010 по 2014 гг., вплоть до перехода нападающего сборной Польши в мюнхенскую «Баварию».

В сезоне-2020/21 32-летний форвард забил 32 мяча в 24 матчах чемпионата Германии.

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