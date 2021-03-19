Умерший в 2020 году Диего Марадона ошибочно вошел в шорт-лист кандидатов на пост тренера «Тоттенхэма» по версии одной из букмекерских контор.

Потенциальными сменщиками Жозе Моуринью были заявлены Эдди Хоу, Юлиан Нагельсманн, Рафаэль Бенитес, Брендан Роджерс и другие. В конце списка с коэффициентом 100 к 1 значилась фамилия Марадоны. Daily Star сообщает, что ошибку совершил один из сайтов, посвященных ставкам.

Лига Европы УЕФА Моуринью зашел в раздевалку «Загреба» и похлопал игрокам 3 ЧАСА НАЗАД

Чемпион мира-1986 Диего Марадона скончался 25 ноября в возрасте 60 лет.

«Тоттенхэм» Моуринью вылетел в 1/8 финала Лиги Европы от загребского «Динамо».

Лига Европы УЕФА Оршич положил 3 команде Моуринью. Так делал только Левандовский 14 ЧАСОВ НАЗАД