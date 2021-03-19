«Тоттенхэм» попрощается с Жозе Моуринью, если по итогам сезона в английской Премьер-лиге лондонский клуб не попадет в зону Лиги чемпионов. Руководство уже определило потенциальные замены португальскому тренеру.

В случае увольнения пост Моуринью может занять главный тренер «РБ Лейпциг» Юлиан Нагельсманн. Его зарплата составит менее 7 млн евро, в то время как Жозе получает в Лондоне 15 млн. Второй вариант – босс «Лестера» Брендан Роджерс, но его назначение будет проблематичным, сообщает Daily Mail

Моуринью получит 34,5 млн евро, если в ближайшее время лишится работы. Его контракт рассчитан еще на 2,5 года.

58-летний тренер работает с «Тоттенхэмом» с ноября 2019-го.

Первый сезон Жозе завершал после увольнения Маурисио Почеттино и финишировал в АПЛ на шестом месте.

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