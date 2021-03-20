Владелец «Челси» Роман Абрамович известен тем, что максимально избегает публичности и редко дает интервью. Но для Forbes российский миллиардер сделал исключение и рассказал много интересного.

О том, за что любит футбол

– Фишка в том, что не существует установленной формулы для победы в футбольном матче. Тренеру и его команде необходимо учитывать множество факторов при подготовке к каждой конкретной игре. Как будто каждые несколько дней проводится новый экзамен, в котором оценивается проделанная вами работа. Я наслаждался и до сих пор наслаждаюсь непредсказуемостью и наблюдением за ходом каждой игры.

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О своей миссии в «Челси»

– Амбиции так же высоки – как и тогда, когда я впервые стал владельцем «Челси». И я надеюсь, что это видно по работе, которую мы выполняли на поле и за его пределами в течение последних 17 лет. Я думаю, что трофеи говорят сами за себя и показывают, чего мы смогли достичь за эти годы как клуб. И моя цель – завоевывать трофеи и строить будущее. У «Челси» очень богатая история, и мне очень повезло сыграть в этом свою роль. Клуб существовал до меня и продолжит существовать после, но моя работа состоит в том, чтобы добиться максимально возможного успеха на сегодняшний день, а также строить будущее. Вот почему для меня так важен успех нашей академии в Кобхэме [клубный тренировочный комплекс площадью 140 акров].

О смене 15 тренеров за 17 лет

– Я думаю, что мы прагматичны в своем выборе. И нам комфортно вносить нужные изменения в нужное время для гарантии того, что мы сможем достичь наших долгосрочных амбиций. Я надеюсь, это также говорит о ясности долгосрочных амбиций клуба. Те, кто присоединяется, понимают цели клуба как на поле, так и его широкую положительную роль в обществе.

Томас Тухель Фото: Getty Images

О поддержке социальных инициатив

– Расизм и антисемитизм – это один тип зла, которому не должно быть места в наши дни и в нашем мире. Каждый раз, когда мне присылают примеры расистских оскорблений в адрес наших игроков, я шокирован. Позор, что такова реальность не только для наших игроков, но и для всех, кто подвергается оскорблениям подобного рода.

Если мы как клуб сможем изменить ситуацию в этой области – в борьбе с антисемитизмом, расизмом и поощрении толерантности, – то я полон решимости поддержать это и внести свой вклад любым возможным способом. Высказывания Фрэнка Лэмпарда и Риса Джеймса в рамках кампании «Скажи нет антисемитизму» очень и очень важны. Это требует меня продемонстрировать, что я лично стою за этим и несу ответственность.

О женской команде «Челси» и женском футболе

– Женская команда – важная часть «Челси», она формирует то, кем мы являемся как клуб. Я не вижу причин, по которым клубы не хотели бы поддерживать женский футбол и предоставлять им наилучшие возможности для достижения успеха.

Для меня это дело принципа, но я также вижу огромный потенциал у женского футбола. Если бы женский футбол получал такую же поддержку, как и мужской, очевидно, что этот вид спорта был бы столь же успешным с точки зрения бизнеса. Я думаю, что инвестиции окупаются. Успех нашей женской команды демонстрирует, чего можно достичь, если выделить ресурсы и правильное руководство.

Миллиардер приобрел «Челси» в 2003 году за 140 млн фунтов.

За 17 лет при Романе Абрамовиче «Челси» выиграл 18 трофеев – на семь больше, чем за предыдущие 98 лет истории клуба.

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