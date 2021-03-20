Полузащитник «Эвертона» Аллан признался, что запретил девятилетнему сыну надевать футболку «Ювентуса» с именем Криштиану Роналду. Причина в историческом соперничестве «Юве» и «Наполи», за который выступал бразилец.

Аллан рассказал, что его самые большие поклонники – сын Мигель и дочь Мануэла, но они также боготворят Роналду и любят носить футболки с его именем.

«Мой сын любит футбол и регулярно смотрит матчи, он постоянно носит футболку «Эвертона» и футболки других команд, за которые я играл. Он – мой главный мотиватор, вместе с моей дочерью.

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Дети – большие поклонники Криштиану Роналду, поэтому у него всегда была футболка Роналду. Однако носить футболку «Ювентуса» с Роналду ему не разрешается, потому что они являются главными соперниками «Наполи». При этом у нас дома много футболок «Реала» с седьмым номером. Это нормально. Дети всегда мечтают забивать и боготворят бомбардиров – мой сын не исключение», – цитирует бразильца Liverpool Echo

Аллан перешел из «Наполи» в «Эвертон» в сентябре 2020 года, подписав контракт на 3 года.

В составе «Наполи» 30-летний бразилец провел 5 сезонов.

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