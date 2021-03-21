Полузащитник сборной Голландии Жоржиньо Вейналдум подписал предварительный контракт с «Барселоной». Он покинет «Ливерпуль» в конце сезона и перейдет в каталонский клуб летом 2021 года.

У 30-летнего голландца истекает соглашение с мерсисайдцами, поэтому он присоединится к «сине-гранатовым» на правах свободного агента. «Барса» оформит трансфер Вейналдума за ноль евро, сделка станет первой под руководством нового президента Жоана Лапорты.

Источники The Sunday Times сообщили , что Жоржиньо был трансферной целью нового главного тренера Роналда Кумана еще в прошлое межсезонье. Но летом 2020-го сделку отложили из-за финансового кризиса в «Барсе». Подписание Вейналдума, по версии инсайдеров, говорит о доверии Куману.

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Вейналдум перешел в «Ливерпуль» из «Ньюкасла» в 2016 году за 29 миллионов евро.

Куман работал с 30-летним опорником в сборной Голландии с 2018 по 2020 гг.

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