Полузащитник сборной Голландии Жоржиньо Вейналдум подписал предварительный контракт с «Барселоной». Он покинет «Ливерпуль» в конце сезона и перейдет в каталонский клуб летом 2021 года.
У 30-летнего голландца истекает соглашение с мерсисайдцами, поэтому он присоединится к «сине-гранатовым» на правах свободного агента. «Барса» оформит трансфер Вейналдума за ноль евро, сделка станет первой под руководством нового президента Жоана Лапорты.
Источники The Sunday Times сообщили, что Жоржиньо был трансферной целью нового главного тренера Роналда Кумана еще в прошлое межсезонье. Но летом 2020-го сделку отложили из-за финансового кризиса в «Барсе». Подписание Вейналдума, по версии инсайдеров, говорит о доверии Куману.
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- Вейналдум перешел в «Ливерпуль» из «Ньюкасла» в 2016 году за 29 миллионов евро.
- Куман работал с 30-летним опорником в сборной Голландии с 2018 по 2020 гг.
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