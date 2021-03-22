Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Ли Роче играл за манкунианцев в АПЛ и Лиге чемпионов. 18 лет спустя Роче нашел работу на стройке.

Роче – воспитанник «МЮ», он дебютировал в Лиге чемпионов в сезоне-2002/03 в матче против «Депортиво». Сейчас 40-летний экс-игрок устанавливает изоляцию на стенах и является обученным сантехником.

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«Я возвращался домой и не хотел даже смотреть футбол по телевизору. Несколько товарищей по работе на стройплощадках спрашивали меня о «Юнайтед» и о том, как я здесь оказался. Это довольно утомительно, поэтому я не кричу о том, что играл за «СЮ». Я действительно считаю, что молодых игроков сегодня нужно обучать так, чтобы они имели представление о реальном мире. У большинства из них, вероятно, нет плана, к которому можно было бы прибегнуть, если они не добьются успеха в профессиональном футболе», – приводит слова Роче Planet Football

Ли Роче провел всего 3 матча за основной состав «МЮ»: игру с «Депортиво» (0:2), матч АПЛ с «Ньюкаслом» (5:3) и встречу Кубка Лиги с «Арсеналом» (0:4), где он отыграл все 90 минут.

После «МЮ» в карьере Роче были «Бернли», «Рексхэм» и «Дройлсден». Он окончательно ушел из футбола в 2011-м.

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