Владелец «Челси» Роман Абрамович сообщил, что подал в суд на издателя книги «Люди Путина» (Putin’s People) HarperCollins.
«Сегодня мои законные представители начали судебное разбирательство в Англии в отношении книги, опубликованной в Великобритании. В книге содержится ряд лживых и клеветнических сообщений обо мне, моем имуществе, в частности, футбольном клубе «Челси».
Это заявление далось мне непросто. Я никогда не стремился к публичности и всегда отказывался от комментариев по любым вопросам, включая лживые или вводящие в заблуждение заявления обо мне или «Челси». Но уже ясно, что обвинения в книге наносят вред не только по моей репутации, но и по деятельности футбольного клуба «Челси», – говорится в сообщении Абрамовича на сайте лондонского клуба.
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54-летний бизнесмен отметил, что его юристы общались с издательством HarperCollins во внесудебном порядке и предоставляли им опровержение информации, описанной в книге. Но авторы не исправили утверждения, которые Роман называет ложными.
- Книга «Люди Путина» автора Кэтрин Белтон выпущена в тираж в 2020 году. В ней, в частности, говорится о том, что Роман Абрамович приобрел лондонский «Челси» по личной просьбе президента России Владимира Путина.
- Абрамович купил английский клуб в июле 2003 года за 140 миллионов фунтов стерлингов (233 млн долларов по тому курсу).
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